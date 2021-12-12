Как создаются белорусские деловые костюмы? Показываем путь от художника-модельера до фирменного магазина

Новости Беларуси. Более 100 лет назад швейная фабрика «Коминтерн» начинала с военного обмундирования. Сегодня в ее костюмах ходят бизнесмены и чиновники не только в Беларуси, но и в странах СНГ и Европе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Политические интриги – не помеха. Корреспондент Анна Корольчук отправилась на производство, чтобы узнать, чем живут те, кто знает секрет идеального кроя и продолжает держать марку.

Где рождаются тренды? Конечно, в экспериментальном цеху. Что будут носить в следующем сезоне, решает художник-модельер Елена Шилович. Собирать идеи начинают за год до выхода. Анализируют как спрос покупателей, так и мировые веяния. В каком платье встречать новый 2022 год? На белорусском предприятии назвали актуальные цвета и модели.

Елена Шилович, ведущий художник-модельер экспериментального цеха предприятия «Коминтерн»:

Сейчас современная мода уже успокоилась. Время идет, и все меняется, и те изменения мировые, с которыми мы столкнулись, отчасти и перевернули моду. То есть этот декоративизм, который был в первое десятилетие двухтысячных в мужской одежде, уже отошел на другой план. Уже на первый план стали выходить более комфортные, мягкие силуэты. Если это классика, то это за счет добротных тканей и инновационных материалов.

После создания эскиза конструктор и технолог подбирают материалы. Работа командная и творческая. Затем портные отшивают опытные образцы, а художественный совет объявляет модный приговор. Порой делаются эксклюзивные костюмы для шоу-бизнеса, но в цеха идут модели для массового производства. На предприятии используют около 40 видов сырья, все оно проходит тщательное тестирование.

Людмила Белявская, заместитель генерального директора по производству предприятия «Коминтерн»:

У нас есть текстильная лаборатория. После того как было решено, что сырье соответствует качеству, оно отдается в раскрой. У нас есть автоматизированный раскройный комплекс, это современное оборудование. Вы можете наблюдать в швейном цеху тоже, с правой стороны линейка влажной тепловой обработки. Чтобы изделие село хорошо на фигуру, нужны специализированные прессы, которые формуют оборудование. Только тогда можно получить замечательную посадку на фигуре.

У сложного оборудования свои нюансы, поэтому и квалификация у здешних швей высокая. Можно и новую профессию получить. 26 лет назад Олеся Ясевич пришла на предприятие оператором швейного оборудования – пришивала пуговицы. Сейчас она термоотделочник и работает с карусельным прессом. Говорит, поначалу было сложно разобраться с таким агрегатом, но у нее получилось. Последний год, как и везде, работе цеха мешал коронавирус, однако и с этим девушки научились справляться.

Олеся Ясевич, термоотделочник швейных изделий предприятия «Коминтерн»:

Переболели, конечно. Переболели многие, и я переболела. Вакцинируемся на предприятии. Почти каждый месяц приходят из поликлиники, вакцинация у нас бесплатная. В том числе и от гриппа. Сразу можем две прививочки сделать – и от гриппа, и от коронавируса, поэтому в данный момент у нас на предприятии ситуация неплохая.

Когда все производственные этапы позади, за дело берутся продавцы-консультанты. Екатерина Дашук уверена – ее работа сродни профессии психолога. Любого клиента нужно окружить заботой, понять его запрос и удовлетворить потребности. Поэтому кому как ни ей знать ответ на главный вопрос. Анна Корольчук, корреспондент:

Чего хочет мужчина?