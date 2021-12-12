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Как создаются белорусские деловые костюмы? Показываем путь от художника-модельера до фирменного магазина

12 декабря 2021 17:55
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Новости Беларуси. Более 100 лет назад швейная фабрика «Коминтерн» начинала с военного обмундирования. Сегодня в ее костюмах ходят бизнесмены и чиновники не только в Беларуси, но и в странах СНГ и Европе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Политические интриги – не помеха.

Корреспондент Анна Корольчук отправилась на производство, чтобы узнать, чем живут те, кто знает секрет идеального кроя и продолжает держать марку.

Как создаются белорусские деловые костюмы? Показываем путь от художника-модельера до фирменного магазина-1

Где рождаются тренды? Конечно, в экспериментальном цеху. Что будут носить в следующем сезоне, решает художник-модельер Елена Шилович. Собирать идеи начинают за год до выхода. Анализируют как спрос покупателей, так и мировые веяния.

В каком платье встречать новый 2022 год? На белорусском предприятии назвали актуальные цвета и модели.

Как создаются белорусские деловые костюмы? Показываем путь от художника-модельера до фирменного магазина-4

Елена Шилович, ведущий художник-модельер экспериментального цеха предприятия «Коминтерн»:
Сейчас современная мода уже успокоилась. Время идет, и все меняется, и те изменения мировые, с которыми мы столкнулись, отчасти и перевернули моду. То есть этот декоративизм, который был в первое десятилетие двухтысячных в мужской одежде, уже отошел на другой план. Уже на первый план стали выходить более комфортные, мягкие силуэты. Если это классика, то это за счет добротных тканей и инновационных материалов.

Как создаются белорусские деловые костюмы? Показываем путь от художника-модельера до фирменного магазина-7

После создания эскиза конструктор и технолог подбирают материалы. Работа командная и творческая. Затем портные отшивают опытные образцы, а художественный совет объявляет модный приговор. Порой делаются эксклюзивные костюмы для шоу-бизнеса, но в цеха идут модели для массового производства. На предприятии используют около 40 видов сырья, все оно проходит тщательное тестирование.

Как создаются белорусские деловые костюмы? Показываем путь от художника-модельера до фирменного магазина-10

Людмила Белявская, заместитель генерального директора по производству предприятия «Коминтерн»:
У нас есть текстильная лаборатория. После того как было решено, что сырье соответствует качеству, оно отдается в раскрой. У нас есть автоматизированный раскройный комплекс, это современное оборудование. Вы можете наблюдать в швейном цеху тоже, с правой стороны линейка влажной тепловой обработки. Чтобы изделие село хорошо на фигуру, нужны специализированные прессы, которые формуют оборудование. Только тогда можно получить замечательную посадку на фигуре.

Как создаются белорусские деловые костюмы? Показываем путь от художника-модельера до фирменного магазина-13

У сложного оборудования свои нюансы, поэтому и квалификация у здешних швей высокая. Можно и новую профессию получить. 26 лет назад Олеся Ясевич пришла на предприятие оператором швейного оборудования – пришивала пуговицы. Сейчас она термоотделочник и работает с карусельным прессом. Говорит, поначалу было сложно разобраться с таким агрегатом, но у нее получилось. Последний год, как и везде, работе цеха мешал коронавирус, однако и с этим девушки научились справляться.

Как создаются белорусские деловые костюмы? Показываем путь от художника-модельера до фирменного магазина-16

Олеся Ясевич, термоотделочник швейных изделий предприятия «Коминтерн»:
Переболели, конечно. Переболели многие, и я переболела. Вакцинируемся на предприятии. Почти каждый месяц приходят из поликлиники, вакцинация у нас бесплатная. В том числе и от гриппа. Сразу можем две прививочки сделать и от гриппа, и от коронавируса, поэтому в данный момент у нас на предприятии ситуация неплохая.

Как создаются белорусские деловые костюмы? Показываем путь от художника-модельера до фирменного магазина-19

Когда все производственные этапы позади, за дело берутся продавцы-консультанты. Екатерина Дашук уверена – ее работа сродни профессии психолога. Любого клиента нужно окружить заботой, понять его запрос и удовлетворить потребности. Поэтому кому как ни ей знать ответ на главный вопрос.

Анна Корольчук, корреспондент:
Чего хочет мужчина?

Как создаются белорусские деловые костюмы? Показываем путь от художника-модельера до фирменного магазина-22

Екатерина Дашук, заведующая фирменным магазином:
Просто чтобы было лаконично, не стесняло его движений для работы и повседневной жизни. Вот мужчины у нас такие. Женщина хочет одеваться красиво. Неважно, даже если оно будет неудобно. А мужчина хочет, чтобы ему было удобно и чтобы он чувствовал себя в течение всего трудового дня уверенным.

# Предприятия Беларуси # общество # Елена Шилович # Людмила Белявская # Олеся Ясевич # Анна Корольчук # Екатерина Дашук # Фотофакт

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