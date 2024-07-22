Надежда Лазаревич про семью, карьеру и наш медиарынок. Смотрите в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

У нас же «Рецепт настоящего белоруса» – белорус без картошки не белорус.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А как так получилось?

Надежда Лазаревич:

Я доила коров. Коня не запрягу.

Александр Осенко:

Но на скаку, если что, остановлю.

Надежда Лазаревич:

Это да.