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Надежда Лазаревич про семью, карьеру и наш медиарынок. Смотрите в «Рецепте настоящего белоруса»

22 июля 2024 14:47
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Надежда Лазаревич про семью, карьеру и наш медиарынок. Смотрите в «Рецепте настоящего белоруса»-1

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
У нас же «Рецепт настоящего белоруса» – белорус без картошки не белорус.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
А как так получилось?

Надежда Лазаревич:
Я доила коров. Коня не запрягу.

Александр Осенко:
Но на скаку, если что, остановлю.

Надежда Лазаревич:
Это да.

Надежда Лазаревич про семью, карьеру и наш медиарынок. Смотрите в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
Вы хотели быть экономистом?

Надежда Лазаревич:
Нет, я хотела быть следователем.

Александр Осенко:
Вот это поворот.

Надежда Лазаревич про семью, карьеру и наш медиарынок. Смотрите в «Рецепте настоящего белоруса»-7

Александр Осенко:
Покидаем мяч.

Надежда Лазаревич:
Ну, попробуем.

Александр Осенко:
Вот этот бросок состоялся.

Надежда Лазаревич:
Действительно хорошая школа подготовки именно гандбола в Республике Беларусь. Минута славы у вас есть. Гордитесь ею, но не расслабляйтесь.

Надежда Лазаревич про семью, карьеру и наш медиарынок. Смотрите в «Рецепте настоящего белоруса»-10

Александр Осенко:
А как регулируете? Столько сетей у нас.

Надежда Лазаревич:
У нас Президент контролирует все.

Александр Осенко:
Весь медиарынок нашей страны говорит вам огромное спасибо.

Надежда Лазаревич:
Я без родителей не знаю, как бы я смогла.

Надежда Лазаревич про семью, карьеру и наш медиарынок. Смотрите в «Рецепте настоящего белоруса»-13

Смотрите в это воскресенье, 28 июля, в 10:15 на «РТР-Беларусь».

# Интервью # общество # Надежда Лазаревич # Александр Осенко

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