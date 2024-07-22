Надежда Лазаревич про семью, карьеру и наш медиарынок. Смотрите в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
У нас же «Рецепт настоящего белоруса» – белорус без картошки не белорус.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
А как так получилось?
Надежда Лазаревич:
Я доила коров. Коня не запрягу.
Александр Осенко:
Но на скаку, если что, остановлю.
Надежда Лазаревич:
Это да.
Александр Осенко:
Вы хотели быть экономистом?
Надежда Лазаревич:
Нет, я хотела быть следователем.
Александр Осенко:
Вот это поворот.
Александр Осенко:
Покидаем мяч.
Надежда Лазаревич:
Ну, попробуем.
Александр Осенко:
Вот этот бросок состоялся.
Надежда Лазаревич:
Действительно хорошая школа подготовки именно гандбола в Республике Беларусь. Минута славы у вас есть. Гордитесь ею, но не расслабляйтесь.
Александр Осенко:
А как регулируете? Столько сетей у нас.
Надежда Лазаревич:
У нас Президент контролирует все.
Александр Осенко:
Весь медиарынок нашей страны говорит вам огромное спасибо.
Надежда Лазаревич:
Я без родителей не знаю, как бы я смогла.
Смотрите в это воскресенье, 28 июля, в 10:15 на «РТР-Беларусь».