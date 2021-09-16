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«Это хороший подарок». Мнение жителей Свислочи о концерте СТВ в День народного единства

16 сентября 2021 19:37
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Новости Беларуси. 17 сентября белорусы впервые отметят государственный праздник, который призван сплотить людей в очень непростое для них время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это хороший подарок». Мнение жителей Свислочи о концерте СТВ в День народного единства-1

Итак, на сцене выступят популярные исполнители нашей страны: Елена Гришанова, «Галасы ЗМеста», «Верасы», Шир, Гюнешь и Светлана Агарвал. От музыкальных новинок до всеми любимых песен. Начало концерта в 19:00.

«Это хороший подарок». Мнение жителей Свислочи о концерте СТВ в День народного единства-4

Ведущими станут узнаваемые лица телеканала СТВ – Дмитрий Потапович и Ольга Шерснева. А с 20:30 – сюрприз – дискотека с «Альфа Радио». Жители Свислочи уже с нетерпением ждут праздника.

«Это хороший подарок». Мнение жителей Свислочи о концерте СТВ в День народного единства-7

Все свислочане сегодня уже и вчера в приподнятом настроении в ожидании наших певцов, наших работников культуры, хочется вживую их увидеть. Конечно, сразу хочу поблагодарить, что выбрали наш красивый, маленький городок, который мы очень любим, и мы гостей очень любим. Поэтому очень приятно.

«Это хороший подарок». Мнение жителей Свислочи о концерте СТВ в День народного единства-10

Люди ждут этот праздник. Когда сюда приезжают и артисты, и звезды. Потому что не так часто они могут выбраться в такие небольшие населенные пункты, да еще вдали от Минска, столицы нашей родины. Поэтому я думаю, что для жителей Свислочи это хороший подарок.

«Поставили несколько сотен приборов светового оборудования». Как идет подготовка к праздничному концерту СТВ в Свислочи – читайте здесь

# Год народного единства # общество # Галина Буро # Елена Гришанова # Шир # Гюнешь # Светлана Агарвал # Дмитрий Потапович # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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