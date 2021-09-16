«Это хороший подарок». Мнение жителей Свислочи о концерте СТВ в День народного единства

Новости Беларуси. 17 сентября белорусы впервые отметят государственный праздник, который призван сплотить людей в очень непростое для них время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итак, на сцене выступят популярные исполнители нашей страны: Елена Гришанова, «Галасы ЗМеста», «Верасы», Шир, Гюнешь и Светлана Агарвал. От музыкальных новинок до всеми любимых песен. Начало концерта в 19:00.

Ведущими станут узнаваемые лица телеканала СТВ – Дмитрий Потапович и Ольга Шерснева. А с 20:30 – сюрприз – дискотека с «Альфа Радио». Жители Свислочи уже с нетерпением ждут праздника.

Все свислочане сегодня уже и вчера в приподнятом настроении в ожидании наших певцов, наших работников культуры, хочется вживую их увидеть. Конечно, сразу хочу поблагодарить, что выбрали наш красивый, маленький городок, который мы очень любим, и мы гостей очень любим. Поэтому очень приятно.