В Минске планируется строительство новой магистральной велодорожки

Новости Беларуси. Двухколесный транспорт все более популярен у городского населения. Чтобы сделать передвижение комфортным, в столице ежегодно ремонтирует велодорожки, прокладывают новые, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Двухколесный транспорт все более популярен у городского населения. Чтобы сделать передвижение комфортным, в столице ежегодно ремонтирует велодорожки, прокладывают новые, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ангелина Валькович, дежурный по городу:
Основная задача – понижение бордюра. Эта работа выполнена почти в 300 точках. Отремонтировано 13,5 тысячи квадратных метров тротуаров. Продолжают наносить и горизонтальную зеленую разметку на пешеходных переходах, чтобы велосипедисты могли пересекать их, не спешиваясь. В планах строительство и новых велодорожек.
Владимир Латушкин, заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Будет построена велодорожка магистральная вдоль Слепянской водной системы по улицам Филимонова, Кедышко, Седых и Карбышева протяженностью 2,5 километров. Сейчас развиваются внутримикрорайонные велодорожки, потом они объединяются в общую городскую.