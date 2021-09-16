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В Минске планируется строительство новой магистральной велодорожки

16 сентября 2021 18:20
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Новости Беларуси. Двухколесный транспорт все более популярен у городского населения. Чтобы сделать передвижение комфортным, в столице ежегодно ремонтирует велодорожки, прокладывают новые, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске планируется строительство новой магистральной велодорожки-1

Ангелина Валькович, дежурный по городу:
Основная задача – понижение бордюра. Эта работа выполнена почти в 300 точках. Отремонтировано 13,5 тысячи квадратных метров тротуаров. Продолжают наносить и горизонтальную зеленую разметку на пешеходных переходах, чтобы велосипедисты могли пересекать их, не спешиваясь. В планах строительство и новых велодорожек.

В Минске планируется строительство новой магистральной велодорожки-4

Владимир Латушкин, заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Будет построена велодорожка магистральная вдоль Слепянской водной системы по улицам Филимонова, Кедышко, Седых и Карбышева протяженностью 2,5 километров. Сейчас развиваются внутримикрорайонные велодорожки, потом они объединяются в общую городскую.

# Велосипед # общество # Ангелина Валькович # Владимир Латушкин # Фотофакт

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