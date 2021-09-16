В Минске планируется строительство новой магистральной велодорожки

Новости Беларуси. Двухколесный транспорт все более популярен у городского населения. Чтобы сделать передвижение комфортным, в столице ежегодно ремонтирует велодорожки, прокладывают новые, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ангелина Валькович, дежурный по городу:

Основная задача – понижение бордюра. Эта работа выполнена почти в 300 точках. Отремонтировано 13,5 тысячи квадратных метров тротуаров. Продолжают наносить и горизонтальную зеленую разметку на пешеходных переходах, чтобы велосипедисты могли пересекать их, не спешиваясь. В планах строительство и новых велодорожек.