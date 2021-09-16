«Привыкла уже, работается нормально». В Минске поздравили молодых врачей, которые только начали работать

Новости Беларуси. В Лошицкой усадьбе 16 сентября уже по традиции чествовали молодых врачей, которые только заступили на свою трудовую вахту в 6-й городской клинической больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Лошицкой усадьбе 16 сентября уже по традиции чествовали молодых врачей, которые только заступили на свою трудовую вахту в 6-й городской клинической больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
25 специалистов: хирурги, педиатры, реаниматологи и медсестры. Их трудовой стаж чуть больше месяца, но за это время новое пополнение успело осознать не только всю возложенную на них профессиональную ответственность, но и ощутить поддержку старших коллег.
Ксения Русан, медсестра 6-й городской клинической больницы Минска:
Я медсестра, работаю в шестой больнице в гастроотделении. Сейчас там коронавирус. Да, моментами тяжело, трудно, но справляемся.
Диана Шевелева, медсестра 6-й городской клинической больницы Минска:
Я там донор крови, решила туда же и пойти, так как больница мне нравится, решила там остаться работать. Поработали полтора месяца, многому научились, привыкла уже. Работается нормально.
Кадровый вопрос в 6-й городской клинической больнице закрыт. Более восьмидесяти процентов молодых специалистов после распределения остаются здесь же.
Игорь Юркевич, главный врач 6-й городской клинической больницы Минска:
Невзирая на то, что коллектив больницы более 1 600 сотрудников, все равно каждый из них для нас дорог. Это новое поколение, люди со своими взглядами. Из них три стипендиата Специального фонда Президента Республики Беларусь. То есть в клинику приходят люди с высокими баллами, люди, которые не боятся работать в условиях коронавирусной инфекции, поскольку клиника оказывает помощь пациентам этой категории. Это и врачи терапевты, наиболее распространенные в медицине специалисты, это и врачи анестезиологи, врачи травматологи, медицинские сестры различных структурных подразделений. Помню прекрасно свои первые дни в профессии. Хочется всегда, чтобы тебя видели как личность, уважали, ценили, они здесь находятся не одни, вместе со своими наставниками, со старшими медицинскими сестрами, заведующими отделениями, в которые они пришли, которые в ближайший год стажировки будут рядом, на долгие годы станут их наставниками в профессии.