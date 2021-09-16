«Привыкла уже, работается нормально». В Минске поздравили молодых врачей, которые только начали работать

Новости Беларуси. В Лошицкой усадьбе 16 сентября уже по традиции чествовали молодых врачей, которые только заступили на свою трудовую вахту в 6-й городской клинической больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 специалистов: хирурги, педиатры, реаниматологи и медсестры. Их трудовой стаж чуть больше месяца, но за это время новое пополнение успело осознать не только всю возложенную на них профессиональную ответственность, но и ощутить поддержку старших коллег.

Ксения Русан, медсестра 6-й городской клинической больницы Минска:

Я медсестра, работаю в шестой больнице в гастроотделении. Сейчас там коронавирус. Да, моментами тяжело, трудно, но справляемся.

Диана Шевелева, медсестра 6-й городской клинической больницы Минска:

Я там донор крови, решила туда же и пойти, так как больница мне нравится, решила там остаться работать. Поработали полтора месяца, многому научились, привыкла уже. Работается нормально. Кадровый вопрос в 6-й городской клинической больнице закрыт. Более восьмидесяти процентов молодых специалистов после распределения остаются здесь же.