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«Привыкла уже, работается нормально». В Минске поздравили молодых врачей, которые только начали работать

16 сентября 2021 18:31
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Новости Беларуси. В Лошицкой усадьбе 16 сентября уже по традиции чествовали молодых врачей, которые только заступили на свою трудовую вахту в 6-й городской клинической больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Привыкла уже, работается нормально». В Минске поздравили молодых врачей, которые только начали работать-1

25 специалистов: хирурги, педиатры, реаниматологи и медсестры. Их трудовой стаж чуть больше месяца, но за это время новое пополнение успело осознать не только всю возложенную на них профессиональную ответственность, но и ощутить поддержку старших коллег.

«Привыкла уже, работается нормально». В Минске поздравили молодых врачей, которые только начали работать-4

Ксения Русан, медсестра 6-й городской клинической больницы Минска:
Я медсестра, работаю в шестой больнице в гастроотделении. Сейчас там коронавирус. Да, моментами тяжело, трудно, но справляемся.

«Привыкла уже, работается нормально». В Минске поздравили молодых врачей, которые только начали работать-7

Диана Шевелева, медсестра 6-й городской клинической больницы Минска:
Я там донор крови, решила туда же и пойти, так как больница мне нравится, решила там остаться работать. Поработали полтора месяца, многому научились, привыкла уже. Работается нормально.

Кадровый вопрос в 6-й городской клинической больнице закрыт. Более восьмидесяти процентов молодых специалистов после распределения остаются здесь же.

«Привыкла уже, работается нормально». В Минске поздравили молодых врачей, которые только начали работать-10

Игорь Юркевич, главный врач 6-й городской клинической больницы Минска:
Невзирая на то, что коллектив больницы более 1 600 сотрудников, все равно каждый из них для нас дорог. Это новое поколение, люди со своими взглядами. Из них три стипендиата Специального фонда Президента Республики Беларусь. То есть в клинику приходят люди с высокими баллами, люди, которые не боятся работать в условиях коронавирусной инфекции, поскольку клиника оказывает помощь пациентам этой категории. Это и врачи терапевты, наиболее распространенные в медицине специалисты, это и врачи анестезиологи, врачи травматологи, медицинские сестры различных структурных подразделений. Помню прекрасно свои первые дни в профессии. Хочется всегда, чтобы тебя видели как личность, уважали, ценили, они здесь находятся не одни, вместе со своими наставниками, со старшими медицинскими сестрами, заведующими отделениями, в которые они пришли, которые в ближайший год стажировки будут рядом, на долгие годы станут их наставниками в профессии.

# Медицина # общество # Ксения Руслан # Диана Шевелева # Игорь Юркевич # Фотофакт

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