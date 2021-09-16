«Это дело не одного государства». Посол Кореи о помощи в восстановлении осушенных торфяников в Беларуси

Новости Беларуси. На родине Ивана Мележа восстановили легендарные топи, описанные классиком в «Полесской хронике». Первоначальные пейзажи воссоздали на низовом болоте Ладово – всего более 4 000 гектаров. Этого достаточно, чтобы восстановить оптимальный гидрологический режим на площади втрое больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, корреспондент: Междуречье Турьи и Вити. Место особенное. Родина белорусского классика Ивана Мележа. Именно здесь жили те самые люди на болоте. Именно здесь в начале XX века строили свою гать в светлое будущее жители Куреней. Но за 100 лет утекло слишком много воды и теперь приходится все возвращать на круги своя.

«От таких экосистем мы сегодня получаем огромнейшую пользу». Как белорусские болота приносят стране миллионы евро? Читайте здесь .

Осушенный болотный массив Ладово, когда-то давший толчок экономическому развитию региона, уже в конце 90-х прошлого столетия стал проблемой. С тех пор крупные пожары здесь тушили не один раз. Стоят такие мероприятия в среднем порядка 3 000 долларов на гектар.

Но теперь это в прошлом. Выработанные торфяники затопили, и теперь они пытаются снова стать болотом.

Легендарные болота, описанные Иваном Мележем, восстановили в Гомельской области. Читайте здесь.

На юге Беларуси уже прочувствовали глобальные изменения климата. Засухи и нехватка влаги в последние годы – явление обычное. Болото же аккумулирует воду, обеспечивая более мягкий микроклимат и лучшие условия для растениеводства. Кроме того, заболачивание территории в двое сокращает выброс в атмосферу углекислого газа – а это уже наш вклад в глобальную борьбу с парниковым эффектом. Возрождать легкие Европы белорусам помогают международные партнеры.