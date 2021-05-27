Глухарь Майера находится под угрозой исчезновения. Посмотрите, как выращивают этих птиц в уникальном питомнике

Новости Беларуси. Одна из самых эффектных и важных птиц, самый заветный из всех пернатых трофей для охотника. Он распускает хвост веером, словно лесной павлин, завлекает оригинальной песней, а сам в это время ничего не слышит. Угадали, о ком речь? Это западноевропейский глухарь, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Единственный в Беларуси уникальный питомник по выращиванию глухарей Майера находится в Налибокской пуще в Воложинском районе. Сейчас здесь зона тишины. У птиц ответственный период – высиживание яиц.

Виктория Максимова, старший егерь питомника глухарей:

Как только ты делаешь что-то не так, пугаешь птицу специально или случайно – все. Одичание проходит очень быстро, поэтому в плане криков, бега – у нас всегда очень тихо. Даже когда мы привозим туристов, разрешаем им сюда приходить, если группа с детьми, то просим, чтобы сразу в домик и не бегали по территории – мало ли что. Посмотреть на важных птиц сейчас можно разве что через монитор.

Это самка. Самец такой, как павлин. У него хвост красивый, когда он токует песни, надо показать себя, похвастаться перед дамами. А глухарки маленькие, невзрачная окраска. Если идти по лесу, пока не наступишь, она будет сидеть, не дернется. Глазу ее увидеть невозможно. Своим названием глухарь обязан особенностью исполнения серенад в брачный период.

У западноевропейского глухаря в песне есть три колена. Второе колено – это так называемая пробка, как будто в лесу шампанское открывают. Третье колено – это так называемое точение. У него наполняются сосуды кровью и перекрывают ушной канал – он глухой. Этим активно пользуются охотники. Когда подходят к глухарю для охоты, фотографирования, просто для наблюдения, идут именно в третье колено, когда он глухой. Ты быстро передвигаешься, потом замираешь, потому что птица недвижимый объект может не заметить.

В тот самый момент, когда глухарь теряет чуткость, он особенно уязвим для охотников. В Налибокской пуще охота на глухаря издревле была для знати любимой забавой, а для сельчан, еще до недавних пор, – королевским блюдом на праздник. В Налибокской пуще, особенно у бабушек, дедушек, глухарь был на Пасху. Как на Рождество индейку запекают, здесь была традиция глухаря на Пасху.

И хотя глухарь Майера под угрозой исчезновения (это довольно редкий подвид), по оценкам специалистов – на всю страну не более 400 особей. Налибокская пуща – уникальное место, где популяция западноевропейского глухаря сохранилась в чистом виде. Чем хороша Налибокская пуща? Это один из самых больших лесных массивов. Мало того, что это огромный кусок леса, здесь еще сохранились заболоченные территории, таежные леса, сосна, багульник, кормовая база очень хорошая, ягодников много. Глухарь себя здесь чувствует очень хорошо.

Здесь и взялись за восстановление популяции красивой и важной птицы. Экологи суеверно не называют точное количество птиц на их попечении. В вольерах сейчас от 10 до 15 особей. Для них сооружают вот такой лесной интерьер и готовят витаминный рацион. Из любимых лакомств – веточки черничника и осины.

Максимальное ПП. Круглогодично разные ягоды, яблоки, свежая кукуруза, смесь зерна, вереск. Что сейчас в лесу есть, то мы собираем и им даем. Тут у нас глухарь Жора, очень прожорливый. В прошлом году с радостью дочищал за всеми ведра, миски, все что можно подчистить – чистил. Поэтому так и назвали. Кроме охотников, враги глухаря в дикой природе – кабаны, которые разоряют гнезда. Из кладки выживают всего два-три птенца. В питомнике же стопроцентная выживаемость. Подготовка глухарей ко взрослой жизни – процесс кропотливый и непредсказуемый, как и характер самих диких пернатых.

Ей надо привыкнуть, птицы дикие, как правило, не умеют есть из мисок, не знают, что такое ягоды, насыпанные в миску. Это все долгий и кропотливый процесс. С птицей надо работать, чтобы она привыкла. В целом даже дикие птицы, которые у нас с 2016 года живут, стали тихими, спокойными. На меня реагируют очень хорошо, даже из вольеров иногда не выходят. Им интересно, что же ты там у нас делаешь, что им сегодня дашь. Первую кладку в питомнике получили только через три года. На волю успели выпустить уже больше 25 птенцов. Обменивались и с Литвой и Польшей.

Они у нас живут самостоятельно, размножаются. В Литве, например, используют искусственное оплодотворение. Мы таким не занимаемся, у нас все процессы естественные. Птицам просто созданы условия. Глухарки садятся на яйца, потом мы забираем либо птенцов, когда они только-только вылупились, либо кладки на последних стадиях развития и доинкубируем их. Это зависит от погоды. В этом году забирали кладки, потому что мокро, холодно. Заглядывают к глухаркам питомника и дикие гости. В прошлом году за забором затоковал глухарь из пущи.

Осенью к нам уже прилетали два глухаря, я чуть инфаркт не получила. Захожу, а там глухарь по крыше вольера ходит. У них есть такое интересное явление, как ложное токование. В солнечный день, как весной, в апреле, глухари начинают довольно активно токовать. Но чтобы глухаркам захотелось размножаться, им нужен солнечный свет, именно ультрафиолетовые лучи. Весной солнце более яркое, сильное. Уязвимый вид нуждался в помощи человека. Не без сложностей технологией восстановления глухарей Майера наши экологи овладели.

Виктория Максимова:

В теперешних условиях каждое животное рано или поздно может исчезнуть по разным причинам. Человеческий фактор и природный, климат меняется. С глухарем ситуация пограничная, но постепенно она улучшается. Как говорится, мало ли что будет в дальнейшем. Почему бы не разработать свою технологию, чтобы не пришлось экспериментировать?