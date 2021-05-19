«Про меня говорили: ты замужем за трактором». Эта белоруска 47 лет работает трактористкой, и вот что рассказывает про свою профессию

Новости Беларуси. Мы продолжаем знакомить вас с прекрасными и успешными белорусками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Педагоги, руководители предприятий, врачи, спортсмены, журналисты. Им есть что сказать. Героиня нового выпуска «Белорусская SUPERженщина» – легендарная женщина-тракторист Татьяна Захожая.

Татьяна Захожая, тракторист-машинист сельскохозяйственного предприятия «Путчино»:

Руки видите у меня какие? Художница рисовала. Была выставка «Хвала рукам, что пахнут хлебом». Мне 20 лет, а руки как у бабушки, натруженные. У меня часто вот так спрашивают где-то в чужой обстановке: «Кем вы работаете?» Говорю: «А вы угадайте». И показываю руки.

Еду, а навстречу какая машина, и я только по губам определяю, кто на меня глянул: «Баба». Знаете, такие вочы: «Баба!» Вот так вот. И мне так смешно. Что тут такого? В космос женщины летали, ну что тут такого. Многие не верят, считают, если женщина трактористка – это же ей так приписывают все, восхваляют. Пусть поработают со мной, убедятся.

20 килограммов масла несу. Заливать будем. ​«Такого различимого, что я женщина, а они мужчины, у меня нет. Мне кажется, мы все одинаковые»

Татьяна Захожая:

Знаете, про меня говорили: ты замужем за трактором. Привыкаешь, конечно. Он как напарник. Ты его понимаешь, как он работает. Уже определяешь: если звук поменялся, значит, что-то не то, это надо устранить. Бывает, подсос воздуха пошел в систему – уже начинает звук не тот. Уже пошел смотреть, может, трубка лопнула. Там смотришь на приборы, следишь: так, ага, стрелка амперметра упала, все – ремень порвался вентилятора, надо всегда с собой чтобы запасной был. Все сама. А кто за меня? За мной, что ли, слесари будут ездить и что-то мне ремонтировать? Это же смешно. Взялся за гуж – не говори, что не дюж. Другие же могут и в космос полететь, доказать, что они могут. А что, я не могу? Я же на земле. А земля – это наша кормилица. Как ты к ней отнесешься, так и она к тебе. Болеем и за урожай.

Самая любимая модель трактора – это модификация МТЗ-82. Я считаю, что это для женщин самое то трактор. Не большой, не объемный. Такого различимого, что я женщина, а они мужчины, у меня нет. Мне кажется, мы все одинаковые. Работаем вместе, и не требую я каких-то там льгот для себя, ничего. Мне всегда давали ответственные работы: сеяла, пахала. Всю жизнь сеяла, лен убирала. Это, знаете, нелегкая работа. А сеять – ответственная работа. Поэтому мне и новые тракторы давали всегда, я никогда не просила тракторов – мне давали новые тракторы. Потому что новую технику всегда ставили на ответственную работу. Сев свеклы, сев кукурузы, сев зерновых.

Татьяна Захожая:

Это рапсовое поле, озимый рапс. Скоро зацветет. Будет такая красота, это вообще. Можно определить, если ты схалтурил: полоса может быть такая темная, насыщенная, а потом полоса пойдет бледненькая, желтенькая – туда не попало. Конечно, огрешки могут быть. За свою работу мне никогда не было стыдно. ​«Я уже на тракторе работаю 47 лет» Мать наша работала трактористкой. Раньше при МТСах были женские тракторные бригады. Мужчин-то маловато было, а женщины работали – и пахали, и сеяли. А сейчас же, в наше время, какие тракторы – это же комфорт. А сейчас молодежь говорит: нет кондиционера – и работать не буду, не поеду. Кондиционер надо, чтобы был, понимаете?

Татьяна Захожая:

Знаете, я никому не сказала. Когда оканчивали восьмой класс, сочинение последнее писали, кто кем хочет быть, чтобы учителя прикинули, кто кем. Ну, я написала, что я хочу быть космонавтом. В районке написали, что с нашего района столько-то человек поступают в техникум, столько – в механизацию, и написали, что я поступила в училище. И только с районки знали люди, что я… Конечно, все отговаривали, а я сказала: «Ничего страшного. Ты, мать, проработала, а что, я не смогу? Сейчас техника уже лучше намного», – «Ну, гляди, дочка». В то время в училище было 960 хлопцев и пять девчат.

Я уже на тракторе работаю 47 лет. Музыку я не ставлю. Как-то одно время поставила приемник, но отвлекает от работы, надо слышать работу трактора. Я пою песни сама себе. Я такие песни знаю, что и вы не знаете их – старые, хорошие песни. Вот когда пашешь, вы не замечали, сколько птиц прилетает на поле и за тобой бегают? Там и чайки, и вороны, а буслов сколько. Если чайки, то, значит, «чайки за кормой верны кораблю, а ветра – облакам». ​«Если выбрала такую профессию, что же тут уже плакаться, жаловаться» Татьяна Захожая:

После училища нас послали отрабатывать три года в Борисове. Потом директор попросил не было, асфальт кладут, тоже же сезон работы. «Не хватает людей, ну, поработай». Пожалуйста, я и асфальт катала. Наш участок аж до Кургана Славы был. Возле Кургана Славы мы ремонт делали. Участки бывают выбитые, значит, асфальт новый кладут. Асфальт же горячий – такой запах едкий. Тапочки сгорали за месяц, по горячему асфальту ходить если.