«Про меня говорили: ты замужем за трактором». Эта белоруска 47 лет работает трактористкой, и вот что рассказывает про свою профессию
Новости Беларуси. Мы продолжаем знакомить вас с прекрасными и успешными белорусками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Педагоги, руководители предприятий, врачи, спортсмены, журналисты. Им есть что сказать. Героиня нового выпуска «Белорусская SUPERженщина» – легендарная женщина-тракторист Татьяна Захожая.
Татьяна Захожая, тракторист-машинист сельскохозяйственного предприятия «Путчино»:
Руки видите у меня какие? Художница рисовала. Была выставка «Хвала рукам, что пахнут хлебом». Мне 20 лет, а руки как у бабушки, натруженные. У меня часто вот так спрашивают где-то в чужой обстановке: «Кем вы работаете?» Говорю: «А вы угадайте». И показываю руки.
Еду, а навстречу какая машина, и я только по губам определяю, кто на меня глянул: «Баба». Знаете, такие вочы: «Баба!» Вот так вот. И мне так смешно. Что тут такого? В космос женщины летали, ну что тут такого. Многие не верят, считают, если женщина трактористка – это же ей так приписывают все, восхваляют. Пусть поработают со мной, убедятся.
20 килограммов масла несу. Заливать будем.
«Такого различимого, что я женщина, а они мужчины, у меня нет. Мне кажется, мы все одинаковые»
Татьяна Захожая:
Знаете, про меня говорили: ты замужем за трактором. Привыкаешь, конечно. Он как напарник. Ты его понимаешь, как он работает. Уже определяешь: если звук поменялся, значит, что-то не то, это надо устранить. Бывает, подсос воздуха пошел в систему – уже начинает звук не тот. Уже пошел смотреть, может, трубка лопнула. Там смотришь на приборы, следишь: так, ага, стрелка амперметра упала, все – ремень порвался вентилятора, надо всегда с собой чтобы запасной был.
Все сама. А кто за меня? За мной, что ли, слесари будут ездить и что-то мне ремонтировать? Это же смешно. Взялся за гуж – не говори, что не дюж. Другие же могут и в космос полететь, доказать, что они могут. А что, я не могу? Я же на земле. А земля – это наша кормилица. Как ты к ней отнесешься, так и она к тебе. Болеем и за урожай.
Самая любимая модель трактора – это модификация МТЗ-82. Я считаю, что это для женщин самое то трактор. Не большой, не объемный.
Такого различимого, что я женщина, а они мужчины, у меня нет. Мне кажется, мы все одинаковые. Работаем вместе, и не требую я каких-то там льгот для себя, ничего. Мне всегда давали ответственные работы: сеяла, пахала. Всю жизнь сеяла, лен убирала. Это, знаете, нелегкая работа. А сеять – ответственная работа. Поэтому мне и новые тракторы давали всегда, я никогда не просила тракторов – мне давали новые тракторы. Потому что новую технику всегда ставили на ответственную работу. Сев свеклы, сев кукурузы, сев зерновых.
Татьяна Захожая:
Это рапсовое поле, озимый рапс. Скоро зацветет. Будет такая красота, это вообще. Можно определить, если ты схалтурил: полоса может быть такая темная, насыщенная, а потом полоса пойдет бледненькая, желтенькая – туда не попало. Конечно, огрешки могут быть. За свою работу мне никогда не было стыдно.
«Я уже на тракторе работаю 47 лет»
Мать наша работала трактористкой. Раньше при МТСах были женские тракторные бригады. Мужчин-то маловато было, а женщины работали – и пахали, и сеяли. А сейчас же, в наше время, какие тракторы – это же комфорт. А сейчас молодежь говорит: нет кондиционера – и работать не буду, не поеду. Кондиционер надо, чтобы был, понимаете?
Татьяна Захожая:
Знаете, я никому не сказала. Когда оканчивали восьмой класс, сочинение последнее писали, кто кем хочет быть, чтобы учителя прикинули, кто кем. Ну, я написала, что я хочу быть космонавтом. В районке написали, что с нашего района столько-то человек поступают в техникум, столько – в механизацию, и написали, что я поступила в училище. И только с районки знали люди, что я… Конечно, все отговаривали, а я сказала: «Ничего страшного. Ты, мать, проработала, а что, я не смогу? Сейчас техника уже лучше намного», – «Ну, гляди, дочка». В то время в училище было 960 хлопцев и пять девчат.
Я уже на тракторе работаю 47 лет. Музыку я не ставлю. Как-то одно время поставила приемник, но отвлекает от работы, надо слышать работу трактора. Я пою песни сама себе. Я такие песни знаю, что и вы не знаете их – старые, хорошие песни. Вот когда пашешь, вы не замечали, сколько птиц прилетает на поле и за тобой бегают? Там и чайки, и вороны, а буслов сколько. Если чайки, то, значит, «чайки за кормой верны кораблю, а ветра – облакам».
«Если выбрала такую профессию, что же тут уже плакаться, жаловаться»
Татьяна Захожая:
После училища нас послали отрабатывать три года в Борисове. Потом директор попросил не было, асфальт кладут, тоже же сезон работы. «Не хватает людей, ну, поработай». Пожалуйста, я и асфальт катала. Наш участок аж до Кургана Славы был. Возле Кургана Славы мы ремонт делали. Участки бывают выбитые, значит, асфальт новый кладут. Асфальт же горячий – такой запах едкий. Тапочки сгорали за месяц, по горячему асфальту ходить если.
Две коровы были, свиньи, теперь у меня тоже двое свиней, куры есть. Как-то бегом, бегом, бегом, знаете. Так организовываю свой рабочий день, чтобы успевать. Дети выросли – я не заметила, как выросли, взрослые стали. Стопку блинов напечешь им до работы – и на работу. Если выбрала такую профессию, что тут уже плакаться, жаловаться на все. Везде же, на любой работе тяжело. Тебя же осуждать будут: взялась за работу и еще что-то ноет. Надо быть в тонусе. Люди удивляются, что я все время улыбаюсь. А я, знаете, шучу: говорю, что улыбаюсь для того, чтобы морщинки было не видно. Сглаживается, и не видно. А если надуюсь, как мымра, вся буду в морщинках. А я улыбаюсь.