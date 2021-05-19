Прямой эфир

«Про меня говорили: ты замужем за трактором». Эта белоруска 47 лет работает трактористкой, и вот что рассказывает про свою профессию

19 мая 2021 23:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мы продолжаем знакомить вас с прекрасными и успешными белорусками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Педагоги, руководители предприятий, врачи, спортсмены, журналисты. Им есть что сказать. Героиня нового выпуска «Белорусская SUPERженщина» – легендарная женщина-тракторист Татьяна Захожая.

«Про меня говорили: ты замужем за трактором». Эта белоруска 47 лет работает трактористкой, и вот что рассказывает про свою профессию-1

Татьяна Захожая, тракторист-машинист сельскохозяйственного предприятия «Путчино»:
Руки видите у меня какие? Художница рисовала. Была выставка «Хвала рукам, что пахнут хлебом». Мне 20 лет, а руки как у бабушки, натруженные. У меня часто вот так спрашивают где-то в чужой обстановке: «Кем вы работаете?» Говорю: «А вы угадайте». И показываю руки.

«Про меня говорили: ты замужем за трактором». Эта белоруска 47 лет работает трактористкой, и вот что рассказывает про свою профессию-4

Еду, а навстречу какая машина, и я только по губам определяю, кто на меня глянул: «Баба». Знаете, такие вочы: «Баба!» Вот так вот. И мне так смешно. Что тут такого? В космос женщины летали, ну что тут такого. Многие не верят, считают, если женщина трактористка – это же ей так приписывают все, восхваляют. Пусть поработают со мной, убедятся.

«Про меня говорили: ты замужем за трактором». Эта белоруска 47 лет работает трактористкой, и вот что рассказывает про свою профессию-7

20 килограммов масла несу. Заливать будем.

«Такого различимого, что я женщина, а они мужчины, у меня нет. Мне кажется, мы все одинаковые»

«Про меня говорили: ты замужем за трактором». Эта белоруска 47 лет работает трактористкой, и вот что рассказывает про свою профессию-10

Татьяна Захожая:
Знаете, про меня говорили: ты замужем за трактором. Привыкаешь, конечно. Он как напарник. Ты его понимаешь, как он работает. Уже определяешь: если звук поменялся, значит, что-то не то, это надо устранить. Бывает, подсос воздуха пошел в систему – уже начинает звук не тот. Уже пошел смотреть, может, трубка лопнула. Там смотришь на приборы, следишь: так, ага, стрелка амперметра упала, все – ремень порвался вентилятора, надо всегда с собой чтобы запасной был.

Все сама. А кто за меня? За мной, что ли, слесари будут ездить и что-то мне ремонтировать? Это же смешно. Взялся за гуж – не говори, что не дюж. Другие же могут и в космос полететь, доказать, что они могут. А что, я не могу? Я же на земле. А земля – это наша кормилица. Как ты к ней отнесешься, так и она к тебе. Болеем и за урожай.

«Про меня говорили: ты замужем за трактором». Эта белоруска 47 лет работает трактористкой, и вот что рассказывает про свою профессию-13

Самая любимая модель трактора – это модификация МТЗ-82. Я считаю, что это для женщин самое то трактор. Не большой, не объемный.

Такого различимого, что я женщина, а они мужчины, у меня нет. Мне кажется, мы все одинаковые. Работаем вместе, и не требую я каких-то там льгот для себя, ничего. Мне всегда давали ответственные работы: сеяла, пахала. Всю жизнь сеяла, лен убирала. Это, знаете, нелегкая работа. А сеять – ответственная работа. Поэтому мне и новые тракторы давали всегда, я никогда не просила тракторов – мне давали новые тракторы. Потому что новую технику всегда ставили на ответственную работу. Сев свеклы, сев кукурузы, сев зерновых.

«Про меня говорили: ты замужем за трактором». Эта белоруска 47 лет работает трактористкой, и вот что рассказывает про свою профессию-16

Татьяна Захожая:
Это рапсовое поле, озимый рапс. Скоро зацветет. Будет такая красота, это вообще. Можно определить, если ты схалтурил: полоса может быть такая темная, насыщенная, а потом полоса пойдет бледненькая, желтенькая – туда не попало. Конечно, огрешки могут быть. За свою работу мне никогда не было стыдно.

​«Я уже на тракторе работаю 47 лет»

Мать наша работала трактористкой. Раньше при МТСах были женские тракторные бригады. Мужчин-то маловато было, а женщины работали – и пахали, и сеяли. А сейчас же, в наше время, какие тракторы – это же комфорт. А сейчас молодежь говорит: нет кондиционера – и работать не буду, не поеду. Кондиционер надо, чтобы был, понимаете?

«Про меня говорили: ты замужем за трактором». Эта белоруска 47 лет работает трактористкой, и вот что рассказывает про свою профессию-19

Татьяна Захожая:
Знаете, я никому не сказала. Когда оканчивали восьмой класс, сочинение последнее писали, кто кем хочет быть, чтобы учителя прикинули, кто кем. Ну, я написала, что я хочу быть космонавтом. В районке написали, что с нашего района столько-то человек поступают в техникум, столько – в механизацию, и написали, что я поступила в училище. И только с районки знали люди, что я… Конечно, все отговаривали, а я сказала: «Ничего страшного. Ты, мать, проработала, а что, я не смогу? Сейчас техника уже лучше намного», – «Ну, гляди, дочка». В то время в училище было 960 хлопцев и пять девчат.

«Про меня говорили: ты замужем за трактором». Эта белоруска 47 лет работает трактористкой, и вот что рассказывает про свою профессию-22

Я уже на тракторе работаю 47 лет. Музыку я не ставлю. Как-то одно время поставила приемник, но отвлекает от работы, надо слышать работу трактора. Я пою песни сама себе. Я такие песни знаю, что и вы не знаете их – старые, хорошие песни. Вот когда пашешь, вы не замечали, сколько птиц прилетает на поле и за тобой бегают? Там и чайки, и вороны, а буслов сколько. Если чайки, то, значит, «чайки за кормой верны кораблю, а ветра – облакам».

​«Если выбрала такую профессию, что же тут уже плакаться, жаловаться»

Татьяна Захожая:
После училища нас послали отрабатывать три года в Борисове. Потом директор попросил не было, асфальт кладут, тоже же сезон работы. «Не хватает людей, ну, поработай». Пожалуйста, я и асфальт катала. Наш участок аж до Кургана Славы был. Возле Кургана Славы мы ремонт делали. Участки бывают выбитые, значит, асфальт новый кладут. Асфальт же горячий – такой запах едкий. Тапочки сгорали за месяц, по горячему асфальту ходить если.

«Про меня говорили: ты замужем за трактором». Эта белоруска 47 лет работает трактористкой, и вот что рассказывает про свою профессию-25

Две коровы были, свиньи, теперь у меня тоже двое свиней, куры есть. Как-то бегом, бегом, бегом, знаете. Так организовываю свой рабочий день, чтобы успевать. Дети выросли – я не заметила, как выросли, взрослые стали. Стопку блинов напечешь им до работы – и на работу. Если выбрала такую профессию, что тут уже плакаться, жаловаться на все. Везде же, на любой работе тяжело. Тебя же осуждать будут: взялась за работу и еще что-то ноет. Надо быть в тонусе. Люди удивляются, что я все время улыбаюсь. А я, знаете, шучу: говорю, что улыбаюсь для того, чтобы морщинки было не видно. Сглаживается, и не видно. А если надуюсь, как мымра, вся буду в морщинках. А я улыбаюсь.

«Про меня говорили: ты замужем за трактором». Эта белоруска 47 лет работает трактористкой, и вот что рассказывает про свою профессию-28

Татьяна Захожая:
Что я могу посоветовать? Идти к намеченной цели, если цель поставлена какая-то – вот. У меня цели не было, чтобы вознестись так вот. У меня цель – доказать, что я могу такую работу выполнять, и могу лучше выполнять, чем другие. Ну не цель, а жизненное кредо такое.

Читайте также:

Галина Филипёнок: за стенами учреждения образования мы тоже педагоги. Поэтому лишнего мы не можем себе позволить

Снежана Мороз: мы должны относиться к людям, которые приходят к нам, будто перед нами наши родители

«Если бы не было у человека цели, смысл жизни какой?» Успешная белоруска рассказывает о важном для каждого из нас

# Женщины Беларуси # общество # Татьяна Захожая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Посмотрите, ему всего пять дней отроду. Узнали, как живут зубры в Беловежской пуще и кто даёт им имена
19 мая 2021 23:18

Посмотрите, ему всего пять дней отроду. Узнали, как живут зубры в Беловежской пуще и кто даёт им имена

Игорь Петришенко о пенсионном страховании: «Появится у человека стимул: я свои 3%, и государство даст»
19 мая 2021 22:51

Игорь Петришенко о пенсионном страховании: «Появится у человека стимул: я свои 3%, и государство даст»

Игорь Карпенко: «Ни министр образования, ни учитель школы не может за шкирку притянуть и посадить за парту учиться»
19 мая 2021 22:46

Игорь Карпенко: «Ни министр образования, ни учитель школы не может за шкирку притянуть и посадить за парту учиться»