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Эта технология не имеет аналогов в Европе. Как проводят проходку на Нежинском ГОКе

20 апреля 2020 16:05
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Новости Беларуси. Проходка на Нежинском горно-обогатительном комбинате выполняется механизированным способом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Эта технология не имеет аналогов в Европе. Как проводят проходку на Нежинском ГОКе-1

Задействована техника, изготовленная специально для наших условий. Технология не имеет аналогов в Европе. Она эффективна и экологична, а главное, исключает ручной труд и использование взрывчатки.

Эта технология не имеет аналогов в Европе. Как проводят проходку на Нежинском ГОКе-4

Сейчас проходческие комплексы с именами «Ульяна» и «Ольга» развили скорость до 5 метров в сутки. Планируется, что второе предприятие в стране по производству калийных удобрений будет выпускать до 2 миллионов тонн продукции в год.

Эта технология не имеет аналогов в Европе. Как проводят проходку на Нежинском ГОКе-7

# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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