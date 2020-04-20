Эта технология не имеет аналогов в Европе. Как проводят проходку на Нежинском ГОКе

Задействована техника, изготовленная специально для наших условий. Технология не имеет аналогов в Европе. Она эффективна и экологична, а главное, исключает ручной труд и использование взрывчатки.

Сейчас проходческие комплексы с именами «Ульяна» и «Ольга» развили скорость до 5 метров в сутки. Планируется, что второе предприятие в стране по производству калийных удобрений будет выпускать до 2 миллионов тонн продукции в год.