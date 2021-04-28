«Никогда не жалела». Эта белоруска заведует отделением пульмонологии четверть века, и вот что она рассказывает о своей работе

Новости Беларуси. Быть на передовой во время пандемии и буквально спасать жизни. Мы продолжаем рассказывать про успехи ярких и смелых, уверенных и обаятельных белорусок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совместный проект трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – это цикл о белорусских женщинах. Героиня этого выпуска проекта «Белорусская Super женщина» – талантливый врач Мария Журович. Четверть века она заведует пульмонологическим отделением 6-й минской больницы. За последний год многих пациентов буквально вытащила с того света.

Мария Журович, заведующая 2-м пульмонологическим отделением 6-й городской клинической больницы Минска:

Одни из первых в городе. Первые – это инфекционная больница начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. А мы в последующем стали первой клиникой, когда пошли пациенты с коронавирусной инфекцией. Если говорить о физическом состоянии, то действительно к каким-то неудобствам привыкаешь. Вначале, безусловно, это дискомфорт – ношение маски постоянно, неприятное ощущение в области лица, отеки, затруднение дыхания, сухость кожаных покровов, потому что дезинфектанты постоянно, очень частая обработка. Пришлось изменить многие привычки, то есть люди, сотрудники – они уже привыкли машинально все выполнять для того, чтобы обезопасить себя, безусловно.

– Сутки спокойно прошли?

– Да.

– Все в порядке, да? Я рада, что стабилизировались вы. Мы запоминаем тех людей, которые очень долго у нас находились на стационарном лечении

Мария Журович:

Вовремя оказанная помощь и правильное отношение к людям помогли нам сберечь жизнь этих людей, излечить какие-то проблемы. Но последний год, естественно, мы запоминаем тех людей, которые очень долго у нас находились на стационарном лечении, были в очень тяжелом состоянии. То есть та ситуация, когда происходят чудеса в жизни. Не один случай, когда люди были на искусственной вентиляции легких подолгу – и по 56 дней на ИВЛ в реанимации – потом мы забирали. Но лидер по срокам пребывания у нас один пациент, который пролечился 118 дней. Очень тяжелая коронавирусная инфекция. Поддерживаем иногда связь. Я очень радуюсь, когда говорят, что люди возвратились к работе после всего этого. Вот здесь можно применить такое понятие – люди вернулись с того света. Все-таки нужно сказать, что появились навыки определенные, опыт оказания медицинской помощи вот такой категории очень тяжелых пациентов, как пациенты с коронавирусной инфекцией. Опускать руки никогда нельзя, даже в сложную минуту.

Игорь Юркевич, главный врач 6-й городской клинической больницы Минска:

У нее есть и внутренний стержень, и возможность ответить, где-то сосредоточиться, иногда даже не каждый мужчина может так собраться. Именно вот эта внутренняя собранность, сконцентрированность, вместе с тем чувство любви к человеку, сострадания, сопереживания – это, на мой взгляд, настоящий доктор.

Мария Журович:

25 лет как я заведую этим отделением. Несмотря на то, что очень много лет работаю, и на заведовании много лет – безусловно, с мыслями о людях. И мобильный мой телефон включен в течение всех суток.

Игорь Юркевич:

С Марией Ивановной всегда можно созвониться и вечером, и утром, в выходные дни. Она помнит каждого пациента, в какой палате он находится. Не менее слаженная команда всего коллектива этого отделения. Там собранные люди, которые работают с душой, как говорится, с огоньком. Оставляют рубчик на сердце те люди, которых очень жаль. Особенно, когда все сделал, а человек не выжил

Мария Журович:

Кроме каких-то позитивных моментов, конечно, всегда вспоминаешь людей, помнишь, переживаешь. Оставляют рубчик на сердце те люди, которых очень жаль. Особенно, когда оказываешься в какой-то беспомощной ситуации: все сделал, а человек не выжил. Это очень печально. Сообщить, что родной человек умер – это очень и очень сложно. Это очень тяжелая миссия, это требует и правильного общения, и сопереживания, и понимания, и приходится видеть разные эмоции: горя и гнева, и все что угодно.

Мне говорят: как ты справляешься с этим негативом и так далее. Я уезжаю, люблю выезжать на природу, люблю смену умственного труда. Меняю на физический труд. Люблю работать на даче – для меня это отдых. Вообще, я активный человек. Я не могу сидеть на одном месте долго. Мне нужна активная жизнь, общение с семьей, поддержка семьи – это тоже восполняет какие-то негативные моменты. У меня двое детей, они взрослые люди уже. Моя дочь пошла по моим стопам, закончила медицинское учреждение и на сегодняшний день она живет и работает в Санкт-Петербурге. Врач-пульмонолог. Специальность эту выбрала сама, и неожиданно для меня.

Ольга Журович:

Мама для меня – это суперженщина. Мне кажется, что она идеал женщины: она суперпрофессионал своего дела, она замечательная мама, она замечательная бабушка, жена, свекровь, в будущем теща. Она лучшая подруга для меня. Помогая людям, получаешь большое удовлетворение. Надо смотреть на лица людей, которые выходят из красной зоны

Мария Журович:

Я вообще доктор-практик, и практическая медицина для меня – это очень важно. То есть общение с людьми, непосредственный контакт.

– Все преодолеем, все осилим.

– Спасибо.

– Все будет хорошо.

– Знаете, и нам, и вам здоровья. Хорошие вы тут.

– Спасибо.