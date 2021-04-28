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«Никогда не жалела». Эта белоруска заведует отделением пульмонологии четверть века, и вот что она рассказывает о своей работе

28 апреля 2021 20:18
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Новости Беларуси. Быть на передовой во время пандемии и буквально спасать жизни. Мы продолжаем рассказывать про успехи ярких и смелых, уверенных и обаятельных белорусок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совместный проект трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – это цикл о белорусских женщинах.

Героиня этого выпуска проекта «Белорусская Super женщина» – талантливый врач Мария Журович.

Четверть века она заведует пульмонологическим отделением 6-й минской больницы. За последний год многих пациентов буквально вытащила с того света.

«Никогда не жалела». Эта белоруска заведует отделением пульмонологии четверть века, и вот что она рассказывает о своей работе-1

Мария Журович, заведующая 2-м пульмонологическим отделением 6-й городской клинической больницы Минска:
Одни из первых в городе. Первые – это инфекционная больница начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. А мы в последующем стали первой клиникой, когда пошли пациенты с коронавирусной инфекцией. Если говорить о физическом состоянии, то действительно к каким-то неудобствам привыкаешь. Вначале, безусловно, это дискомфорт – ношение маски постоянно, неприятное ощущение в области лица, отеки, затруднение дыхания, сухость кожаных покровов, потому что дезинфектанты постоянно, очень частая обработка. Пришлось изменить многие привычки, то есть люди, сотрудники – они уже привыкли машинально все выполнять для того, чтобы обезопасить себя, безусловно.

«Никогда не жалела». Эта белоруска заведует отделением пульмонологии четверть века, и вот что она рассказывает о своей работе-4

– Сутки спокойно прошли?
– Да.
– Все в порядке, да? Я рада, что стабилизировались вы.

Мы запоминаем тех людей, которые очень долго у нас находились на стационарном лечении

«Никогда не жалела». Эта белоруска заведует отделением пульмонологии четверть века, и вот что она рассказывает о своей работе-7

Мария Журович:
Вовремя оказанная помощь и правильное отношение к людям помогли нам сберечь жизнь этих людей, излечить какие-то проблемы. Но последний год, естественно, мы запоминаем тех людей, которые очень долго у нас находились на стационарном лечении, были в очень тяжелом состоянии. То есть та ситуация, когда происходят чудеса в жизни. Не один случай, когда люди были на искусственной вентиляции легких подолгу – и по 56 дней на ИВЛ в реанимации – потом мы забирали. Но лидер по срокам пребывания у нас один пациент, который пролечился 118 дней. Очень тяжелая коронавирусная инфекция.

Поддерживаем иногда связь. Я очень радуюсь, когда говорят, что люди возвратились к работе после всего этого. Вот здесь можно применить такое понятие – люди вернулись с того света. Все-таки нужно сказать, что появились навыки определенные, опыт оказания медицинской помощи вот такой категории очень тяжелых пациентов, как пациенты с коронавирусной инфекцией. Опускать руки никогда нельзя, даже в сложную минуту.

«Никогда не жалела». Эта белоруска заведует отделением пульмонологии четверть века, и вот что она рассказывает о своей работе-10

Игорь Юркевич, главный врач 6-й городской клинической больницы Минска:
У нее есть и внутренний стержень, и возможность ответить, где-то сосредоточиться, иногда даже не каждый мужчина может так собраться. Именно вот эта внутренняя собранность, сконцентрированность, вместе с тем чувство любви к человеку, сострадания, сопереживания – это, на мой взгляд, настоящий доктор.

«Никогда не жалела». Эта белоруска заведует отделением пульмонологии четверть века, и вот что она рассказывает о своей работе-13

Мария Журович:
25 лет как я заведую этим отделением. Несмотря на то, что очень много лет работаю, и на заведовании много лет – безусловно, с мыслями о людях. И мобильный мой телефон включен в течение всех суток.

«Никогда не жалела». Эта белоруска заведует отделением пульмонологии четверть века, и вот что она рассказывает о своей работе-16

Игорь Юркевич:
С Марией Ивановной всегда можно созвониться и вечером, и утром, в выходные дни. Она помнит каждого пациента, в какой палате он находится. Не менее слаженная команда всего коллектива этого отделения. Там собранные люди, которые работают с душой, как говорится, с огоньком.

Оставляют рубчик на сердце те люди, которых очень жаль. Особенно, когда все сделал, а человек не выжил

«Никогда не жалела». Эта белоруска заведует отделением пульмонологии четверть века, и вот что она рассказывает о своей работе-19

Мария Журович:
Кроме каких-то позитивных моментов, конечно, всегда вспоминаешь людей, помнишь, переживаешь. Оставляют рубчик на сердце те люди, которых очень жаль. Особенно, когда оказываешься в какой-то беспомощной ситуации: все сделал, а человек не выжил. Это очень печально. Сообщить, что родной человек умер – это очень и очень сложно. Это очень тяжелая миссия, это требует и правильного общения, и сопереживания, и понимания, и приходится видеть разные эмоции: горя и гнева, и все что угодно.

«Никогда не жалела». Эта белоруска заведует отделением пульмонологии четверть века, и вот что она рассказывает о своей работе-22

Мне говорят: как ты справляешься с этим негативом и так далее. Я уезжаю, люблю выезжать на природу, люблю смену умственного труда. Меняю на физический труд. Люблю работать на даче – для меня это отдых. Вообще, я активный человек. Я не могу сидеть на одном месте долго. Мне нужна активная жизнь, общение с семьей, поддержка семьи – это тоже восполняет какие-то негативные моменты. У меня двое детей, они взрослые люди уже. Моя дочь пошла по моим стопам, закончила медицинское учреждение и на сегодняшний день она живет и работает в Санкт-Петербурге. Врач-пульмонолог. Специальность эту выбрала сама, и неожиданно для меня.

«Никогда не жалела». Эта белоруска заведует отделением пульмонологии четверть века, и вот что она рассказывает о своей работе-25

Ольга Журович:
Мама для меня – это суперженщина. Мне кажется, что она идеал женщины: она суперпрофессионал своего дела, она замечательная мама, она замечательная бабушка, жена, свекровь, в будущем теща. Она лучшая подруга для меня.

Помогая людям, получаешь большое удовлетворение. Надо смотреть на лица людей, которые выходят из красной зоны

«Никогда не жалела». Эта белоруска заведует отделением пульмонологии четверть века, и вот что она рассказывает о своей работе-28

Мария Журович:
Я вообще доктор-практик, и практическая медицина для меня – это очень важно. То есть общение с людьми, непосредственный контакт.

«Никогда не жалела». Эта белоруска заведует отделением пульмонологии четверть века, и вот что она рассказывает о своей работе-31

– Все преодолеем, все осилим.
– Спасибо.
– Все будет хорошо.
– Знаете, и нам, и вам здоровья. Хорошие вы тут.
– Спасибо.

«Никогда не жалела». Эта белоруска заведует отделением пульмонологии четверть века, и вот что она рассказывает о своей работе-34

Мария Журович:
То, что мы отдачу от работы сейчас видим – это конечно, безусловно. Потому что надо смотреть на лица людей, которые выходят из красной зоны, которых ожидают больничные листы вот там, в нашей чистой зоне. С каким настроением, с какими словами благодарности от нас уходят. Это самая высокая оценка, самое большое удовлетворение.

Никогда не жалела, что связала свою жизнь с медициной. И даже столько лет прошло, а наоборот – я и на сегодняшний день получаю огромное удовольствие от работы, от общения с людьми, от того дела, которое я делаю. Помогая людям, получаешь большое удовлетворение, потому что, помогая людям, спасая жизни, улучшаешь качество жизни, приносишь радость людям.

# Женщины Беларуси # общество # Мария Журович # Игорь Юркевич # Ольга Журович # Фотофакт

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