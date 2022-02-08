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«Это единицы из числа так называемых беглых». О каких нововведениях рассказал Александр Лукашенко?

08 февраля 2022 18:11
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Новости Беларуси. О деньгах, потраченных на неудавшийся переворот в Беларуси, о якобы направлении наших военных в Сирию, а также провокациях в преддверии важного политического события. Во Дворце Независимости прошло заседание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель:
Как правило, сбежавшие из Беларуси – люди, натворившие здесь дел. Это те же, кто сделал немало для внутреннего раскола, те, кто призывает к санкциям против нашей страны в эти дни, те, против кого заведены уголовные дела, и те, кто рассчитывает избежать наказания. Ведь те же Польша и Литва, где в основном нашли приют беглые, отказываются выдавать нам лиц, совершивших в том числе и экстремистские преступления в нашей стране. Следственный комитет, опираясь на мировую практику, вышел с инициативой привлекать к ответственности заочно. Глава государства поддержал.

В ближайшее время законопроект направят в Совмин и рассмотрят в парламенте.

«Это единицы из числа так называемых беглых». О каких нововведениях рассказал Александр Лукашенко?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Не думаю, что нововведение коснется какого-то значительного количества наших граждан. Видимо, это единицы из числа так называемых беглых. Они, к сожалению, есть. Кого коснется, того и коснется, чего мы тут оправдываться будем? Будет над чем подумать тем, кто намерен навредить стране, людям, экономике, а потом спрятаться за границей.

«Это единицы из числа так называемых беглых». О каких нововведениях рассказал Александр Лукашенко?-4

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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