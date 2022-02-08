«Это единицы из числа так называемых беглых». О каких нововведениях рассказал Александр Лукашенко?

Новости Беларуси. О деньгах, потраченных на неудавшийся переворот в Беларуси, о якобы направлении наших военных в Сирию, а также провокациях в преддверии важного политического события. Во Дворце Независимости прошло заседание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Как правило, сбежавшие из Беларуси – люди, натворившие здесь дел. Это те же, кто сделал немало для внутреннего раскола, те, кто призывает к санкциям против нашей страны в эти дни, те, против кого заведены уголовные дела, и те, кто рассчитывает избежать наказания. Ведь те же Польша и Литва, где в основном нашли приют беглые, отказываются выдавать нам лиц, совершивших в том числе и экстремистские преступления в нашей стране. Следственный комитет, опираясь на мировую практику, вышел с инициативой привлекать к ответственности заочно. Глава государства поддержал.