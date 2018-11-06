«Это для нас всё»: в Житковичском районе после реконструкции открыли мост через Припять. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Долгожданный подарок. В Житковичском районе после реконструкции открыли мост через Припять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ Этого события здесь ждали чуть меньше года. Это рекордно быстрые сроки для проведения таких масштабных работ. Качество современной конструкции уже смогли оценить первые водители. А красную ленту почти километровой переправы разрезал лично глава государства.

Это не просто 888 метров дорожного полотна. Мост через Припять для полешуков – жизненно важная автомобильная артерия. Водители знают, Р-88 едва ли не единственная возможность добраться, например, из Турова в Житковичи и обратно. И вот в начале декабря 2017 года живущих на разных берегах реки разделила трещина. Плита просела на полметра. Мост – в аварийном состоянии тут же приняли решение закрыть.

Ситуацию на контроль взял Президент. Распорядился реконструировать мост в кратчайшие сроки. Подписал соответствующий указ и лично побывал на месте. Глава государства тогда пообещал, что обязательно приедет на открытие моста. Президент поручил наградить строителей моста через Припять Многие здесь живут на одном берегу Припяти, а работают – на другом. Объездная дорога – 300 километров. каждый день не наездишься.

Понтонный мост и переправа были спасением на время реконструкции. С апреля по ноябрь речной паром совершал по 900 рейсов ежемесячно и за это время перевёз свыше 30 тысяч большегрузных автомобилей.

Василий Кондратюк, капитан-механик:

- Много людей прошло. Много знакомств.

- Сами довольны, что мост построили?

- Конечно. Нам такая работа нудная: от берега к берегу. Вот, наконец, последний рейс парома. Долгожданный для местных жителей день настал. 6 ноября движение по мосту открыто.

Строители результатом довольны. Гарантируют, мост простоит лет сто, а при бережной эксплуатации и больше. Работы здесь провели уникальные. Чтобы сдать объект вовремя – на 15-метровой высоте трудились круглосуточно.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Треснувшая плита была бетонным монолитом. Длина – 190 метров, вес – более 4 000 тонн. Не мудрено после 30 лет, она просто не выдержала собственного веса. Пришлось менять, но вначале демонтировать.

Видеофакт. Аварийный участок моста через реку Припять взорвали Взрыв получился таким эффектным, что опубликованные нашим МЧС кадры российские СМИ использовали для иллюстрации сюжета об истребителе Су-57. А понадобилось для такого спецэффекта пиротехникам около тысячи тонн взрывчатки.

Новую конструкцию заказали в Воронеже. Вместо бетонной – металлическая, она в 4 раза легче предыдущей. Металлические балки соединяют прочные швы. В общей сложности заменили четыре фрагмента. Кроме основной плиты, еще три небольшие, поскольку они гораздо легче – оставили бетонную конструкцию.

На реконструкцию потратили около 35 миллионов рублей, рассчитывали на большую сумму, но 15 миллионов удалось сэкономить. Во время ремонта пришлось изменить русло Припяти. Ведь старые бетонные блоки перекрывали реке путь. Но сегодня Припять уже вернулась к своему привычному течению. За ненадобностью разберут подъезд к переправе и понтонному мосту. Да и сами понтоны снимут в ближайшие дни.

Альтернативные переправы отработали почти год без серьёзных ЧП. Сколько людей за это время было задействовано, чтобы обеспечивать связь между двумя берегами, подсчитать сложно: дорожники, военные, МЧС, Красный Крест. Работу сотен людей теперь снова заменит мост. «Мудро поступили, оставив этот праздник в нашей истории»: Александр Лукашенко о 7 ноября Мост через Припять в 1985-м возводили по типовому проекту. В Беларуси таких несколько. Как только здесь обнаружили трещину, стали с пристрастием проверять мосты по всей стране. Некоторые – решено реконструировать. В общем, опыт строителей еще пригодится. Говорят, бригада отсюда отправилась на реку Сож. Мост под Гомелем тоже признали аварийным. Всего ремонта требуют более 30 сооружений, некоторым уже более полувека. В критическом состоянии два: через Западную Двину рядом с Новополоцком и через Пину, это уже район Ивацевичи – Пинск.

По случаю открытия возле моста собрались местные жители с обоих берегов реки. Транспортный коридор через Припять соединяет не только две части белорусского Полесья, десятки населенных пунктов, но и людей, родственников, друзей. И вот здесь, кстати, не имеет значения. Республиканского или местного значения мост. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люди живут везде, не только на трассах республиканского значения, есть и местные. Там живут люди. И некоторые местные дороги и мосты не менее важны, чем республиканского и международного значения. В первом квартале будущего года у меня на столе будут результаты всех исследований и мы примем окончательное решение в целом.

Сегодня мы договорились о том, что 3-10 мостов мы немедленно включаем в работу, создаем коллективы и начинаем ремонтировать и модернизировать, где-то менять. Это в дополнение к тем 20 мостам, по которым сегодня в стране уже идут работы. Этот мост нас многому научил. Мосты объединяют. В этом их функция, они не несут функцию разъединения или разделения. А это суть нашей политики: объединение и стойко держаться вместе друг за друга.

Позиция Президента проста – белорусы никогда не забывают о своей истории. Этот жизненный этап, этот опыт, каким бы спорным он не был, прошли наши деды и прадеды. Он сыграл свою роль в становлении государства. А значит негоже бросать камень в прошлое. Тем более, когда из него можно извлечь уроки. Движение восстановлено. Уже сегодня по обновленному мосту пускают автомобили. Первым, конечно, по нему проехал Александр Лукашенко.