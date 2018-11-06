Первый этап переписи населения стартовал в Беларуси

Новости Беларуси. Регистраторы обследуют все строения, в которых могут проживать люди к моменту проведения важной статистической кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Безопасность данных, планшеты и сроки переписи-2019. Большое интервью с председателем Белстата Всего задействована тысяча человек.

У каждого регистратора – планшет со специальным программным обеспечением. Они в режиме реального времени могут обращаться к картам.

Наталья Тарасюк, начальник Главного статистического управления Минска:

После того, как они завершат эту работу, сотрудники Главного статистического управления города Минска проверят всё то, что они внесут на электронные карты.