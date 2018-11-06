Первый этап переписи населения стартовал в Беларуси
Новости Беларуси. Регистраторы обследуют все строения, в которых могут проживать люди к моменту проведения важной статистической кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Безопасность данных, планшеты и сроки переписи-2019. Большое интервью с председателем Белстата
Всего задействована тысяча человек.
У каждого регистратора – планшет со специальным программным обеспечением. Они в режиме реального времени могут обращаться к картам.
Наталья Тарасюк, начальник Главного статистического управления Минска:
После того, как они завершат эту работу, сотрудники Главного статистического управления города Минска проверят всё то, что они внесут на электронные карты.
Ближайшую перепись населения, она пройдёт в октябре 2019 года, уже называют высокотехнологичной. Свои собственные данные жители Беларуси могут внести через интернет. Переписчики же будут работать с планшетами.