Прямой эфир

Первый этап переписи населения стартовал в Беларуси

06 ноября 2018 14:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Регистраторы обследуют все строения, в которых могут проживать люди к моменту проведения важной статистической кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Безопасность данных, планшеты и сроки переписи-2019. Большое интервью с председателем Белстата

Всего задействована тысяча человек.

Первый этап переписи населения стартовал в Беларуси-1

У каждого регистратора – планшет со специальным программным обеспечением. Они в режиме реального времени могут обращаться к картам.

Первый этап переписи населения стартовал в Беларуси-4

Наталья Тарасюк, начальник Главного статистического управления Минска:
После того, как они завершат эту работу, сотрудники Главного статистического управления города Минска проверят всё то, что они внесут на электронные карты.

Первый этап переписи населения стартовал в Беларуси-7

Ближайшую перепись населения, она пройдёт в октябре 2019 года, уже называют высокотехнологичной. Свои собственные данные жители Беларуси могут внести через интернет. Переписчики же будут работать с планшетами.

# Государственная социальная политика # общество # Наталья Тарасюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко открыл новый мост через Припять
06 ноября 2018 13:47

Александр Лукашенко открыл новый мост через Припять

Возможность проявить себя. В Минске назван «Студент года»
06 ноября 2018 12:14

Возможность проявить себя. В Минске назван «Студент года»

Как создать бизнес, если ты ещё школьник. История минчанина Александра Гайшуна
06 ноября 2018 08:14

Как создать бизнес, если ты ещё школьник. История минчанина Александра Гайшуна