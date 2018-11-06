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Александр Лукашенко открыл новый мост через Припять

06 ноября 2018 13:47
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Новости Беларуси. Связь восстановлена. В Житковичском районе после масштабной реконструкции открыли мост через Припять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В торжественной церемонии участвовал и глава государства.  

Это по-настоящему историческое событие для Полесского региона. 

Александр Лукашенко открыл новый мост через Припять-1

Александр Лукашенко открыл новый мост через Припять-3

В декабре 2017 мост дал трещину. Его закрыли, а местные жители оказались буквально на разных берегах. Ситуацию взял на особый контроль Президент. Он лично инспектировал ход работ.

Александр Лукашенко открыл новый мост через Припять-6

На время реконструкции здесь наладили паромную переправу. Тем не менее, эта временная мера решала проблему частично. В апреле было решено значительно активизировать работы по восстановлению моста. И уже в преддверии 7 ноября местные жители получили настоящий подарок.

Александр Лукашенко открыл новый мост через Припять-9

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все, что тут делалось, делалось очень быстро. Представьте, за полгода изменить русло реки, построить подъездные дороги по паромным переправам, затем убрать старый мост, заказать и  привезти конструкцию, установить необходимое технологическое оборудование и выстроить новый мост. Очень серьезная работа.

Александр Лукашенко открыл новый мост через Припять-12

Честно скажу, когда ставил задачу – праздник же 7 ноября, когда ж  подарки народу преподносить – 7 ноября – все отрапортовали «сделаем». Честно сказать, я  сомневался. Думал, ну точно до нового года будут делать. А поскольку холода, значит, не заасфальтируют, будет мост не мост. Но вот сделали даже раньше. Просто молодцы.

Я только что принял решение, поручил главе Администрации внести предложение по награждению всех, кто был причастен к этому строительству.

Александр Лукашенко открыл новый мост через Припять-15

По информации Минсктранса, на данный момент в стране 32 моста требуют реконструкции. В критическом состояним – 2 сооружения. Это мосты через Западную Двину возле Новополоцка и через Пину на автодороге Ивацевичи-Пинск-Столин. Президент поручил уже в 2019 году составить список сооружений, которые отремонтируют в первую очередь. Всего в Беларуси больше 5 тысяч мостов. Их суммарная протяженность – 184 километра.

Александр Лукашенко:
Ты (Анатолий Сивак – прим. ред.) мне должен в 2019 году положить на стол четкое описание, где и что будем сделать. Как ты сказал, проранжируй, это твоя зона ответственности, но надо и губернаторов подтянуть, чтобы они сказали, где у них критическое положение.

Александр Лукашенко открыл новый мост через Припять-18

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
У них такое же обследование идет и поставлено на комиссию по ЧС, на которой я присутствовал. Они до нового года такой же ранжированный перечень должны сформировать.

Александр Лукашенко:
Ты мне обобщай все и – на стол, чтобы я видел в новом году, где наиболее важные, со всеми картинками, чтобы это было информативно. Хочу посмотреть в следующем году некоторые мосты, которые меня заинтересуют, но по тактике мы договорились.

Александр Лукашенко открыл новый мост через Припять-21

Продолжай делать. Плюс эти критического значения мосты. Не надо ждать, пока он так лопнет, и мы потом будем героически эту аварию преодолевать, имея в виду эти паромы, понтоны. Этого быть не должно, поэтому надо смотреть.

Если европейцы выделяют средства – ну, спасибо, хорошо, это дешевые деньги, они в этом отношении нам выгодны. Нет – значит, мы все равно будем свои деньги выделять, будем забирать откуда только можно для того, чтобы восстановить мосты. Наелись уже этого. Это жизнь людей. 300 километров в объезд, когда нет моста – катастрофа. Поэтому надо работать.

Александр Лукашенко открыл новый мост через Припять-24

Во время рабочей поездки в Гомельскую область Президент также пообщался с местными жителями и работниками дорожных организаций, которые участвовали в реконструкции моста.

# Строительство # общество # Александр Лукашенко # Анатолий Сивак # Фотофакт

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