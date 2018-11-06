Александр Лукашенко: «Никогда не бросайте камни в свою историю»

Новости Беларуси. 6 ноября открыли движение по мосту через Припять, по такому случаю собрались жители с обеих сторон реки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гарантируют, мост простоит лет сто, а при бережной эксплуатации и больше. Работы здесь провели уникальные.

Александр Лукашенко поздравил белорусов с наступающим праздником 7 ноября и вспомнил уроки истории, которые забывать нельзя.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот поэтому мы в свое время, наверное, мудро поступили, оставив этот праздник в нашей истории, и не бросаем в нее камни. И помните, что мы не все знаем, а отсюда и не все понимаем, что тогда происходило.

Я всегда вспоминаю при этом китайцев. Вы помните, как период Мао Цзэдуна клеймили в Советском Союзе, когда у нас неважные были отношения с Китаем. Это и убийцы, люди гибли… Да, там десятки миллионов людей погибли в «культурной революции» в Китайской Народной Республике во времена Мао Цзэдуна. Но они никогда не сказали о Мао Цзэдуне плохо. Более того, они сейчас опираются на идеи Мао. И Си Цзиньпин, выступая на параде, сказал об этом, что даже меня удивило.