Александр Лукашенко: «Никогда не бросайте камни в свою историю»

Новости Беларуси. 6 ноября открыли движение по мосту через Припять, по такому случаю собрались жители с обеих сторон реки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гарантируют, мост простоит лет сто, а при бережной эксплуатации и больше. Работы здесь провели уникальные.
Александр Лукашенко поздравил белорусов с наступающим праздником 7 ноября и вспомнил уроки истории, которые забывать нельзя.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот поэтому мы в свое время, наверное, мудро поступили, оставив этот праздник в нашей истории, и не бросаем в нее камни. И помните, что мы не все знаем, а отсюда и не все понимаем, что тогда происходило.
Я всегда вспоминаю при этом китайцев. Вы помните, как период Мао Цзэдуна клеймили в Советском Союзе, когда у нас неважные были отношения с Китаем. Это и убийцы, люди гибли… Да, там десятки миллионов людей погибли в «культурной революции» в Китайской Народной Республике во времена Мао Цзэдуна. Но они никогда не сказали о Мао Цзэдуне плохо. Более того, они сейчас опираются на идеи Мао. И Си Цзиньпин, выступая на параде, сказал об этом, что даже меня удивило.
Поэтому никогда не бросайте камни в свою историю. Никогда не поганьте то, что было у нас связано с нашими предками. Это все было, и забывать нельзя и плохое, и хорошее. Оказывается, то, что с близкого расстояния - плохо, с далека видится по-другому. Поэтому с нашим добрым праздником, который стучится всегда ежегодно в дверь и говорит «берегите мир, людей и их истинные права на жизнь, на труд, на образование, на здравоохранение, на воспитание детей!». Счастья вам и добра.
«Мудро поступили, оставив этот праздник в нашей истории»: Александр Лукашенко о 7 ноября