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«Это дикость». Парламентарий о применении химического газа против беженцев на границе

19 ноября 2021 19:01
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Новости Беларуси. Безопасность в регионе по всем аспектам рассмотрели на заседании постоянных комиссий стран ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Это дикость». Парламентарий о применении химического газа против беженцев на границе-1

Оно прошло в формате видеосвязи. Особое внимание уделили действиям в кризисных ситуациях, таких, как сейчас на польской границе. Применение химических веществ против гражданских. Происходящее там парламентарии называют актом дикости и бесчеловечности.  

«Это дикость». Парламентарий о применении химического газа против беженцев на границе-4

Александр Маркевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Это, конечно, дикость, когда в 21 веке возбуждаются уголовные дела по таким составам, потому что аналогичные составы и на Нюрнбергском трибунале рассматривали. И, конечно же, эта правовая оценка очень важна. И также готовятся материалы для передачи в международные органы и ООН. И мы видели оценку, которую дал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций о том, что Беларусь не является источником и не является генератором условий для миграционного кризиса. И, конечно же, будут и в Совет Европы, и в ЮНИСЕФ, и в Международную организацию по миграции, и ОДКБ это тоже международная площадка, на которой такие вопросы будут рассматриваться.  

Рассмотрели депутаты и вопросы информационной безопасности. Соответствующий проект закона в ближайшее время вынесут на высший Совет государств ОДКБ.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Александр Маркевич # Фотофакт

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