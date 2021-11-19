«Беларусбанк» поддерживает бизнес на всех этапах развития. Подводим итоги конкурса «Предприниматель года»

Новости Беларуси. В столице наградили победителей национального конкурса «Предприниматель года» по итогам деятельности за 2020 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке – 34 лауреата. Конкурс проводился по пяти номинациям: «Успешный старт», «Стабильный успех», «Эффективный бизнес в сфере производства», «Эффективный бизнес в сфере услуг» и «Эффективный индивидуальный бизнес».

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:

Индивидуальные предприниматели вместе с наемными работниками, плюс малый и средний бизнес – это практически треть занятых в экономике. Так вот эта треть занятых в экономике формирует треть налогов, треть несырьевого экспорта и треть добавленной стоимости, которое формирует наше ВВП. Мы даем право в этом году использовать логотип «Лучший предприниматель года» в своих коммерческих целях. Своего рода это такой имиджевый подарок государства бизнесу.

Традиционно партнером конкурса на протяжении многих лет выступает «Беларусбанк». Развитие малого и среднего бизнеса для него является одним из ключевых направлений.