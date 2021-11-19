«Беларусбанк» поддерживает бизнес на всех этапах развития. Подводим итоги конкурса «Предприниматель года»

Новости Беларуси. В столице наградили победителей национального конкурса «Предприниматель года» по итогам деятельности за 2020 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В столице наградили победителей национального конкурса «Предприниматель года» по итогам деятельности за 2020 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В списке – 34 лауреата. Конкурс проводился по пяти номинациям: «Успешный старт», «Стабильный успех», «Эффективный бизнес в сфере производства», «Эффективный бизнес в сфере услуг» и «Эффективный индивидуальный бизнес».
Александр Червяков, министр экономики Беларуси:
Индивидуальные предприниматели вместе с наемными работниками, плюс малый и средний бизнес – это практически треть занятых в экономике. Так вот эта треть занятых в экономике формирует треть налогов, треть несырьевого экспорта и треть добавленной стоимости, которое формирует наше ВВП. Мы даем право в этом году использовать логотип «Лучший предприниматель года» в своих коммерческих целях. Своего рода это такой имиджевый подарок государства бизнесу.
Традиционно партнером конкурса на протяжении многих лет выступает «Беларусбанк». Развитие малого и среднего бизнеса для него является одним из ключевых направлений.
Сергей Пась, директор департамента корпоративного бизнеса «Беларусбанка»:
Благодаря развитой инфраструктуре, также широкой линейке продуктов и услуг, доступных в каждом регионе страны, активной работе предприятий банковского холдинга, а также надежности и комплексного подхода к обслуживанию клиентов, «Беларусбанк» занимает лидирующие позиции по работе с малым и средним бизнесом. Мы уделяем огромное внимание поддержке и развитию инициатив наших клиентов. Благодаря поддержке банка белорусские предприниматели реализовали ряд бизнес-идей. Национальный конкурс «Предприниматель года» является для нас традиционным, и «Беларусбанк» выступает в качестве партнера. Отрадно отметить, что почти половина победителей данного конкурса является клиентами нашего банка. Уверены, что сегодняшний успех победителей послужит прекрасным примером для других. Ну а «Беларусбанк» всегда рядом и готов оказывать всестороннюю поддержку бизнесу на всех этапах развития.
Сегодня услугами крупнейшего банка страны пользуются свыше 93 тысяч субъектов хозяйствования. Из них большая половина – это малый и средний бизнес.
*На правах рекламы.