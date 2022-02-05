«Появились 12 новых видов тигровых рыб». Музей океанографии удивляет посетителей обитателями подводного мира

Новости Беларуси. Согласно восточному календарю, символом 2022 года стал голубой водяной Тигр. Тигры своенравные и хищные животные. Просто так на улице их не встретить, однако вокруг немало похожих жителей планеты. Например, знали ли вы, что тигры водятся в реках, морях и даже аквариумах? Музей океанографии предлагает поглазеть на обитателей подводного мира, схожих своим окрасом или повадками с полосатыми хищниками, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Ангелина Шестопалова, экскурсовод:

У нас в этом году к празднованию Нового года появились 12 новых видов тигровых рыб. И один из этих видов – это попугай, голубой тигр, который обитает в этом аквариуме. Они были выведены относительно недавно. Рыбы, которые были получены впервые в 2018 году на Тайване. Это результат скрещивания, таких рыб в природе не существует. А назвали их попугаями, потому что голова по форме напоминает клюв попугая. Кроме оригинальной голубой окраски с черными полосками, эти рыбки отличаются еще и своим мини-размером. Природа подарила нам огромное разнообразие видов рыб, которых можно содержать в аквариуме. Но пытливый человеческий ум остановить нельзя, поэтому в декоративном рыбоводстве стали появляться новые, искусственно выведенные виды. По этому поводу на базе музея даже прошел конкурс под названием «Рыбки-тигрята в моем аквариуме».

Алексей Азаров, директор центра океанографии:

В разных аквариумах эти рыбки были расселены, и мы решили объявить детский конкурс. На конкурс пришло свыше 220 работ со всей республики. И художественные работы, и какие-то поделки, есть даже у нас литературные работы, посвященные рыбкам-тигрятам. На днях состоялось награждение победителей памятными призами. Алексей Азаров:

Конкурс мы проводили совместно с нашим педагогическим университетом, факультетом начального образования. Академия наук наша участвовала – это центр по биоресурсам. Очень многие детки ухаживают за этими рыбками, изучают их. У нас работает бесплатный научный детский клуб, где дети знакомятся с этими рыбами, их разводят и так далее.