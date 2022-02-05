На учения в Беларусь прибыли российские штурмовики

Новости Беларуси. Российские штурмовики прибыли в Беларусь для участия в проверке союзных сил реагирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российские летчики осуществили перелет с аэродрома в Приморском крае, преодолев более 7 000 километров.