На учения в Беларусь прибыли российские штурмовики

Новости Беларуси. Российские штурмовики прибыли в Беларусь для участия в проверке союзных сил реагирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Российские штурмовики прибыли в Беларусь для участия в проверке союзных сил реагирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Российские летчики осуществили перелет с аэродрома в Приморском крае, преодолев более 7 000 километров.
В пункте временного базирования экипажи изучат маршруты предстоящих полетов, отработают взаимодействие с группой руководства. После чего авиаторы приступят к выполнению учебных задач.