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На учения в Беларусь прибыли российские штурмовики

05 февраля 2022 13:52
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Новости Беларуси. Российские штурмовики прибыли в Беларусь для участия в проверке союзных сил реагирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На учения в Беларусь прибыли российские штурмовики-1

Российские летчики осуществили перелет с аэродрома в Приморском крае, преодолев более 7 000 километров.  

На учения в Беларусь прибыли российские штурмовики-4

В пункте временного базирования экипажи изучат маршруты предстоящих полетов, отработают взаимодействие с группой руководства. После чего авиаторы приступят к выполнению учебных задач.  

# Военные учения # общество # Фотофакт

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