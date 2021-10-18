Прямой эфир

«Это чувство гордости за Республику Беларусь». Министр культуры поздравил Ксению Галецкую с победой

18 октября 2021 18:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусы покоряют Италию. Щепотка музыки, горсть улыбки и капелька тепла. 14-летняя Ксения Галецкая родом из Гомеля победила в международном конкурсе Sanremo Junior и привезла музыкальную победу на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об итальянских традициях с белорусским привкусом – в репортаже Вероники Кудринецкой.

«Это чувство гордости за Республику Беларусь». Министр культуры поздравил Ксению Галецкую с победой-1

Поздравить воспитанницу белорусского продюсерского центра «СПАМАШ» приехал и министр культуры Беларуси. Анатолий Маркевич зачитал поздравительные слова Президента Беларуси в адрес победительницы и добавил, что молодые таланты всегда находятся под чутким вниманием государства.

«Это чувство гордости за Республику Беларусь». Министр культуры поздравил Ксению Галецкую с победой-4

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Мы очень сильно переживали, болели, хотя, когда вышла на сцену Ксюша, мы понимали, что все будет очень достойно, потому что уверенность, четкое исполнение, работа со зрителем и очень грамотно подобран репертуар. Потому что над этим центр очень серьезно работал. И когда мы получили известие, что Ксения Галецкая стала победительницей, завоевала Гран-при, самые первые чувства – это чувство гордости за Республику Беларусь.

«Сидели итальянцы рядом, они говорят: до мурашек». Об участии Ксении Галецкой в Sanremo Junior и планах юной певицы – подробности здесь.

# Конкурс # общество # Анатолий Маркевич # Ксения Галецкая # Александр Лукашенко # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минздрав о приостановке плановой медпомощи: «Мы можем увеличить количество контактных бригад»
18 октября 2021 18:30

Минздрав о приостановке плановой медпомощи: «Мы можем увеличить количество контактных бригад»

Дешевле на 25%. Какие книги можно купить на ярмарке в Минске?
18 октября 2021 18:28

Дешевле на 25%. Какие книги можно купить на ярмарке в Минске?

Президент Беларуси требует от КГБ повышать эффективность внешней разведки
18 октября 2021 18:18

Президент Беларуси требует от КГБ повышать эффективность внешней разведки