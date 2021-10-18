«Это чувство гордости за Республику Беларусь». Министр культуры поздравил Ксению Галецкую с победой

Новости Беларуси. Белорусы покоряют Италию. Щепотка музыки, горсть улыбки и капелька тепла. 14-летняя Ксения Галецкая родом из Гомеля победила в международном конкурсе Sanremo Junior и привезла музыкальную победу на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравить воспитанницу белорусского продюсерского центра «СПАМАШ» приехал и министр культуры Беларуси. Анатолий Маркевич зачитал поздравительные слова Президента Беларуси в адрес победительницы и добавил, что молодые таланты всегда находятся под чутким вниманием государства.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Мы очень сильно переживали, болели, хотя, когда вышла на сцену Ксюша, мы понимали, что все будет очень достойно, потому что уверенность, четкое исполнение, работа со зрителем и очень грамотно подобран репертуар. Потому что над этим центр очень серьезно работал. И когда мы получили известие, что Ксения Галецкая стала победительницей, завоевала Гран-при, самые первые чувства – это чувство гордости за Республику Беларусь.