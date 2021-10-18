Минздрав о приостановке плановой медпомощи: «Мы можем увеличить количество контактных бригад»

Новости Беларуси. Министерство здравоохранения Беларуси временно приостановило оказание плановой медпомощи. Все силы направлены на борьбу с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Министерство здравоохранения Беларуси временно приостановило оказание плановой медпомощи. Все силы направлены на борьбу с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно приказу, в медучреждениях на паузу ставят проведение медосмотров, обследований, скрининговых мероприятий, оказание реабилитационной помощи, лечение в отделениях дневного пребывания и оказание плановой стоматологической помощи.
Алексей Щербинский, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси:
Освобождая от плановой амбулаторной помощи наш персонал, мы можем увеличить количество контактных бригад и тех групп, которые могут работать на выезде с пациентами, как у которых подтвержден диагноз коронавирусной инфекции, так и с теми, которые являются контактами 1-го уровня, то есть две наши самые актуальные группы населения в этом контексте.
Также внесены изменения в график работы медучреждений Минска и в рекомендации об организации оказания медпомощи пациентам с COVID-19.