Минздрав о приостановке плановой медпомощи: «Мы можем увеличить количество контактных бригад»

Алексей Щербинский, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси:

Освобождая от плановой амбулаторной помощи наш персонал, мы можем увеличить количество контактных бригад и тех групп, которые могут работать на выезде с пациентами, как у которых подтвержден диагноз коронавирусной инфекции, так и с теми, которые являются контактами 1-го уровня, то есть две наши самые актуальные группы населения в этом контексте.