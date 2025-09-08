Особый сорт винограда для производства натурального сухого вина вывели в Беларуси

В Институте плодоводства НАН Беларуси выращивают более 540 сортов винограда. Продегустировать, приобрести новые сорта, а еще узнать секреты выращивания культуры приехали десятки виноградарей, садоводов и любителей. На базе Института прошел масштабный семинар-практикум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На приусадебном участке Светланы Кравченко уже более 20 лет растет виноград. Сразу сладкой ягодой занимался ее отец, а после появился интерес у остальных домочадцев. Сейчас у Светланы на приусадебном участке несколько сортов: от терпкой до сахарной ягоды.

Светлана Кравченко: Купила два сорта винограда. Это «Сфинкс», черный большой, столовый, и «Галахард», красный. Они у меня уже 6 лет. Цветы выращивать сложнее, чем виноград. Несложно. Единственное, надо любить и трудолюбие.

Белорусское виноградарство стало развиваться еще в 70-е годы прошлого столетия. Возделыванием культуры с тех времен занимается Институт плодоводства НАН Беларуси. Сегодня на этих виноградных полях выращивают свыше 540 образцов из 25 стран мира.

Александр Таранов, директор Института плодоводства НАН Беларуси:

Эта коллекция, как интернациональное общежитие, в котором растут сорта и США, и венгерские сорта, и сорта из Молдовы, белорусские наши сорта. Сейчас уже гибридный фонд этой культуры составляет тысячу образцов. Исследования ведутся и мы находимся на пороге новых открытий.

Сортовая коллекция винограда в Беларуси – одна из крупнейших в Восточной Европе. Растут гроздья как на открытых плантациях, так и в теплицах.