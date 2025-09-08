Ландшафтный архитектор «Зеленстроя Первомайского района» одержала победу в конкурсе «Минчанин года»

Промышленность, здравоохранение, торговля, культура и спорт. Почетного звания «Минчанин года» удостоены 13 жителей столицы. Среди тех, кто ежедневно вносит вклад в развитие города и создание его неповторимого облика, ведущий ландшафтный архитектор «Зеленстроя Первомайского района» Людмила Дрозд. Под ее руководством в столице появляются зоны отдыха, экотропы и цветочные композиции. О призвании и любви к Минску – сюжет Татьяны Волынчик.

Людмила Дрозд более 10 лет в профессии. Благодаря ее труду Минск становится краше, лучше и комфортнее. Сейчас она ведущий ландшафтный архитектор «Зеленстроя Первомайского района». А начинала свой путь в профессию как художник-конструктор. Клумбы, ландшафтные композиции, экотропы и зоны отдыха создаются под ее чутким руководством.

Людмила Дрозд, ведущий ландшафтный архитектор «Зеленстроя Первомайского района»:

Творчество всегда привлекало, а здесь можно себя раскрыть в разных сферах. Это и проектирование цветников, и посадка кустарников, и открытие зон отдыха, то есть это такое насыщенное расширенное представление о ландшафтной архитектуре.

Только за последний год при участии Людмилы Дрозд было реализовано свыше 30 проектов. Среди них экотропа «Казачны край» и «Тропа вдохновения». А ко Дню города планируется открытие еще одного зеленого маршрута – «Уютный уголок».

Елена Басан, заместитель директора «Зеленстроя Первомайского района»:

Работа Людмилы Анатольевны связана непосредственно с улучшением качества жизни наших минчан. Ежедневно очень большое количество гостей столицы и граждан проходят мимо клумб, которые созданы при участии нашего ландшафтного архитектора. Она разрабатывала эти проекты, участвовала в реализации этих проектов.