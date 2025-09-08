Муковозчик: нормальный человек не способен думать про Беларусь то, что приходится озвучивать литовским чиновникам

Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».

Заместителя главного комиссара полиции Литвы подставил муж. Публикует в соцсетях посты в поддержку Александра Лукашенко и хвалит российскую армию. Женщина поспешила отречься от супруга, мол, не любит, его и с ним не живет. Получается, у них внуки за дедов-нацистов не отвечают, а жены за здравомыслящих мужей очень даже?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Это не она его не любит. Это он на нее больше смотреть не может и дома не появляется. Потому как не способен нормальный человек думать про Беларусь то, что приходится писать и озвучивать литовским чиновникам. И чиновницам, чтобы места не потерять. Место важнее и семьи, и мужа.

Так бывает, девочки. И да, приходится отрекаться, как Зеленскому от своего деда, как многим другим потомкам, плюнувшим на могилы своих предков. Западные ценности, они такие, коготок увяз – всей птички пропасть.