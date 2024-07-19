В Минской области намолотили более 560 тысяч тонн зерна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это с учетом рапса. К слову именно эта культура сейчас в приоритете.

В Столбцовском районе под озимый рапс отведено 3 700 гектаров, и более чем на половине площадей урожай уже убран. К примеру, в сельхозорганизации «Агронеманский» средняя урожайность маслосемян превышает 30 центнеров с гектара. Часть урожая перерабатывают самостоятельно. Последствия шторма ощутила на себе и столбцовская земля. Здесь около 200 гектаров полеглицы. На уборку зерна с таких участков механизаторам понадобится больше усилий.

Сергей Остапук, заместитель директора сельхозпредприятия «Агронеманский»:

Сами производим масло. Частично из своего рапса, а часть реализуем по госзаказу на маслоэкстракционный завод в Витебске. На 100 гектарах у нас посеян наш отечественный сорт «Северин» – суперэлита. Гибриды дают лучшую урожайность – порядка 35 и более центнеров. А сорт «Северин» – 28-30 центнеров с гектара.