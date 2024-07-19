В белорусских вузах стартовали внутренние вступительные испытания

Вместе с уборочной в Беларуси в самом разгаре и вступительная кампания. Сегодня, 19 июля, завершается прием документов на отдельные специальности «силового блока» и сельскохозяйственного направления, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с тем в вузах стартовали вступительные испытания для поступающих на бюджет. Экзамены в основном проходят в устной форме или в виде письменного тестирования, исключение для творческих специальностей.

Так, в Белорусском государственном университете культуры и искусств абитуриенты презентуют комиссии собственную работу или сценический номер – в соответствии с выбранным направлением. Первые результаты будущих первокурсников оценивают очень высоко. В вузе уже сформировался конкурс – 2,5 претендента на место. В целом БГУКИ планирует зачислить порядка 600 человек.

Мария Кочерга, абитуриент: Я приехала сюда на вступительные испытания. Поступаю я на факультет художественной культуры, на специальность «Режиссура праздников и мероприятий».

Анастасия Москалева, абитуриент: Актерское мастерство – я его очень люблю, я давно занимаюсь. Все отлично. Рассказала басню, прозу, стихотворение, песню спела.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Творческие способности у людей есть, они развиваются. Очень приятно, что наша школа, которая готовит творческих людей – и школа искусств, и музыкальная школа – они действительно мотивируют. И ребята приезжают со всех уголков, со всех регионов, чтобы получить творческую профессию и вернуться развивать сферу культуры, поддерживать ее в регионах.

Вступительные испытания продлятся до 25 июля. Уже 27 станут известны списки тех, кто поступил на бюджет, а 2 и 3 августа вузы зачислят платников.