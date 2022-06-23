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«В регионе проблемы одни». Министр информации рассказал, чем нужно заниматься региональным СМИ

23 июня 2022 17:06
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Новости Беларуси. Продвижение контента в интернет-пространстве, создание медиахолдингов на базе нескольких газет, внедрение информационных технологий и развитие авторских блогов. В Витебске состоялось одно из знаковых мероприятий в медиасфере – II Форум медийного сообщества Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В регионе проблемы одни». Министр информации рассказал, чем нужно заниматься региональным СМИ-1

Основной темой стали региональные медиа в цифровом пространстве. Как отметили участники форума, в современных реалиях необходимо перестраивать свою работу и ориентироваться на новые формы взаимодействия со зрителем и читателем. Медиафорум стал площадкой для обмена мнениями и выработки новых идей.

«В регионе проблемы одни». Министр информации рассказал, чем нужно заниматься региональным СМИ-4

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
В регионе проблемы одни: как остаться востребованными, как остаться популярными среди своих пользователей, читателей, слушателей и зрителей. Поскольку аудитория молодеет, она переходит в какие-то интернет-среды. Как адекватно отвечать на эти вызовы, как перестраивать свою работу, чтобы это были не просто копипасты газетных статей в интернет и социальные медиа, а это были совершенно уникальные оперативные материалы.

«В регионе проблемы одни». Министр информации рассказал, чем нужно заниматься региональным СМИ-7

Витебская область представила фирменные бренды – официальный логотип Года исторической памяти и фирменный стиль Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Кроме того, в рамках форума состоялась торжественная церемония награждения победителей Национального конкурса «Золотая Литера».

# СМИ Беларуси # общество # Владимир Перцов # Александр Осенко # Фотофакт

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