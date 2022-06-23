«В регионе проблемы одни». Министр информации рассказал, чем нужно заниматься региональным СМИ

Новости Беларуси. Продвижение контента в интернет-пространстве, создание медиахолдингов на базе нескольких газет, внедрение информационных технологий и развитие авторских блогов. В Витебске состоялось одно из знаковых мероприятий в медиасфере – II Форум медийного сообщества Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной темой стали региональные медиа в цифровом пространстве. Как отметили участники форума, в современных реалиях необходимо перестраивать свою работу и ориентироваться на новые формы взаимодействия со зрителем и читателем. Медиафорум стал площадкой для обмена мнениями и выработки новых идей.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

В регионе проблемы одни: как остаться востребованными, как остаться популярными среди своих пользователей, читателей, слушателей и зрителей. Поскольку аудитория молодеет, она переходит в какие-то интернет-среды. Как адекватно отвечать на эти вызовы, как перестраивать свою работу, чтобы это были не просто копипасты газетных статей в интернет и социальные медиа, а это были совершенно уникальные оперативные материалы.