На территории 103-й воздушно-десантной бригады в Витебске прошёл импровизированный бал БТРов

Новости Беларуси. Профессиональный праздник отмечают люди, которые несут службу под девизом «Никто, кроме нас». В Беларуси День десантников и сил специальных операций. Поздравление по этому случаю бойцам и ветеранам направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: убежден, что силы специальных операций всегда были и будут элитой белорусской армии. Подробности.

С особым размахом праздник отмечают Витебске. Здесь располагается легендарная 103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада. Сегодня тот редкий случай, когда двери соединения открыты для всех. С самого утра сотни горожан и гостей Витебска воспользовались возможностью посетить прославленную часть.

Для гостей подготовили выставку военной техники и провели мастер-классы по укладке парашюта. Кульминацией праздника стали показательные выступления военнослужащих. Рукопашный бой, воздушная гимнастика, был даже импровизированный бал, в котором закружились БТРы.

Екатерина Шмукота, жительница Витебска:

В первый наш День ВДВ, так как мы еще совсем маленькие, пришли поддержать нашего папу в его праздник, так как он здесь служит.

Денис Кривенцов, заместитель командира по идеологической работе 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

Этот праздник – это прежде всего дань уважения славным боевым традициям воздушно-десантных войск и нынешнему поколению военнослужащих сил специальных операций. Элита Вооруженных Сил.