Прямой эфир

70 молодых лейтенантов пополнили ряды минской милиции

02 августа 2022 13:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ряды столичной милиции пополнили 70 офицеров. Служить в подразделениях ГУВД Мингорисполкома будут выпускники Академии Министерства внутренних дел и Могилевского института МВД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

70 молодых лейтенантов пополнили ряды минской милиции-1

Мероприятие прошло в городской ратуше. В торжественной обстановке новобранцам вручили служебные удостоверения и табельное оружие. Новоиспеченных офицеров поздравил начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб и ветераны минской милиции.

70 молодых лейтенантов пополнили ряды минской милиции-4

Иван Стосуй, участковый инспектор милиции ООПП МОБ УВД администрации Московского района:
Учеба в Академии была интересной, там был достаточно хороший профессорско-преподавательский состав, который сам проходил службу в практических подразделениях. Они заложили в нас ту самую необходимую теоретическую базу. Непосредственно потом мы проходили практику, в том числе и преддипломную в практических подразделениях, где эти теоретические знания закрепили. А сейчас, по выпуску из Академии, выпуск сам по себе был волнительный, потому что знали, что служба в милиции нелегкая, но интересная и в первую очередь нужна и гражданам, в оказании им помощи. Особенно на должности участкового инспектора милиции.

70 молодых лейтенантов пополнили ряды минской милиции-7

Виталий Гримм, оперуполномоченный ОУР КМ УВД администрации Партизанского района:
Вообще в учреждение образования Академия МВД я решил поступать по стопам своего брата, который всегда был примером для меня, поэтому службу в органах внутренних дел я представлял до поступления. А в Академии уже непосредственно брат помогал, советовал что-то, поддерживал. Начало службы у меня было несложное.

70 молодых лейтенантов пополнили ряды минской милиции-10

Свою службу они будут нести в самых разных отделах. Это структуры по борьбе с экономическими преступлениями, дорожно-патрульные службы, уголовный розыск. Многие начнут карьеру с должности участкового инспектора милиции.

# Милиция Беларуси # общество # Иван Стосуй # Виталий Гримм # Михаил Гриб # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Это очень опасно для здоровья человека. Как избавиться от плесени в квартире?
02 августа 2022 13:43

Это очень опасно для здоровья человека. Как избавиться от плесени в квартире?

На территории 103-й воздушно-десантной бригады в Витебске прошёл импровизированный бал БТРов
02 августа 2022 13:12

На территории 103-й воздушно-десантной бригады в Витебске прошёл импровизированный бал БТРов

Сергеенко о «CБ. Беларусь сегодня»: это высокопрофессиональный коллектив, который идёт в ногу со временем
02 августа 2022 12:49

Сергеенко о «CБ. Беларусь сегодня»: это высокопрофессиональный коллектив, который идёт в ногу со временем