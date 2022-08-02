70 молодых лейтенантов пополнили ряды минской милиции

Иван Стосуй, участковый инспектор милиции ООПП МОБ УВД администрации Московского района:

Учеба в Академии была интересной, там был достаточно хороший профессорско-преподавательский состав, который сам проходил службу в практических подразделениях. Они заложили в нас ту самую необходимую теоретическую базу. Непосредственно потом мы проходили практику, в том числе и преддипломную в практических подразделениях, где эти теоретические знания закрепили. А сейчас, по выпуску из Академии, выпуск сам по себе был волнительный, потому что знали, что служба в милиции нелегкая, но интересная и в первую очередь нужна и гражданам, в оказании им помощи. Особенно на должности участкового инспектора милиции.