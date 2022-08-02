70 молодых лейтенантов пополнили ряды минской милиции

Новости Беларуси. Ряды столичной милиции пополнили 70 офицеров. Служить в подразделениях ГУВД Мингорисполкома будут выпускники Академии Министерства внутренних дел и Могилевского института МВД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Ряды столичной милиции пополнили 70 офицеров. Служить в подразделениях ГУВД Мингорисполкома будут выпускники Академии Министерства внутренних дел и Могилевского института МВД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Мероприятие прошло в городской ратуше. В торжественной обстановке новобранцам вручили служебные удостоверения и табельное оружие. Новоиспеченных офицеров поздравил начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб и ветераны минской милиции.
Иван Стосуй, участковый инспектор милиции ООПП МОБ УВД администрации Московского района:
Учеба в Академии была интересной, там был достаточно хороший профессорско-преподавательский состав, который сам проходил службу в практических подразделениях. Они заложили в нас ту самую необходимую теоретическую базу. Непосредственно потом мы проходили практику, в том числе и преддипломную в практических подразделениях, где эти теоретические знания закрепили. А сейчас, по выпуску из Академии, выпуск сам по себе был волнительный, потому что знали, что служба в милиции нелегкая, но интересная и в первую очередь нужна и гражданам, в оказании им помощи. Особенно на должности участкового инспектора милиции.
Виталий Гримм, оперуполномоченный ОУР КМ УВД администрации Партизанского района:
Вообще в учреждение образования Академия МВД я решил поступать по стопам своего брата, который всегда был примером для меня, поэтому службу в органах внутренних дел я представлял до поступления. А в Академии уже непосредственно брат помогал, советовал что-то, поддерживал. Начало службы у меня было несложное.
Свою службу они будут нести в самых разных отделах. Это структуры по борьбе с экономическими преступлениями, дорожно-патрульные службы, уголовный розыск. Многие начнут карьеру с должности участкового инспектора милиции.