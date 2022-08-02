Это очень опасно для здоровья человека. Как избавиться от плесени в квартире?

Плесень – крайне живучий организм. На нашей планете она зародилась еще до существования человечества, примерно 200 миллионов лет назад. А некоторые ученые считают, что плесень имеет зачатки собственного интеллекта. Она есть везде: в почве, на поверхности растений и даже в воздухе. Но вот где ей точно не рады – это в наших квартирах.

Сергей Кориняк, старший научный сотрудник лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:

Плесень возникает в квартирах в результате повышенной влажности, нехватки вентиляции или неработающей вентиляции, протечек стыков труб или стеновых конструкций. Вся плесень, которая существует в природе, опасна для человека. Прежде всего это аллерген, плесневые грибы поражают органы дыхания. Сначала верхние дыхательные пути, нос, носоглотку, глотку, опускается вниз дальше в трахеи, бронхи. Возникают пневмонии, бронхиальные астмы. Вплоть до того, что поражаются все остальные внутренние органы и головной мозг.

Плесень очень быстро захватывает новые территории и переходит на ваше имущество. Особенно она любит деревянные изделия. Сергей Кориняк:

В частном доме человек имеет право проводить самостоятельно какие-то ремонтные работы по заделке стыков, ремонту труб, сделать себе вентиляцию или ее усовершенствовать, сделать принудительную, помимо приточно-вытяжной. Если плесень уже прописалась в вашей квартире, важно как можно быстрее обратиться в коммунальные службы. Не лишним будет избавиться от уже поврежденных вещей, регулярно проветривать помещение и поддерживать оптимальный уровень влажности.

Михаил Ренец, заместитель начальника производительного отдела ЖКХ Центрального района:

Если появилась в квартире плесень, жильцу необходимо обратиться в службу 115, подать свою заявку. Плесень бывает разная. Плесень может появляться из-за недостаточной вентиляции, также из-за недостаточного отопления в отопительный период. Плесень также может появиться в установленных или замененных новых окнах, сделанных не по проекту. Есть точка смещения, где-то просто стыки с нарушением выполненных ранее работ. Имеется промерзание данных стен, нарушение конструктивных элементов.

Удаление плесени – очень опасное мероприятие. Ее споры могут проникать в организм человека, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Главное – выяснить причину ее появления, это поможет быстрее справиться с проблемой.