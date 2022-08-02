Это очень опасно для здоровья человека. Как избавиться от плесени в квартире?
Плесень – крайне живучий организм. На нашей планете она зародилась еще до существования человечества, примерно 200 миллионов лет назад. А некоторые ученые считают, что плесень имеет зачатки собственного интеллекта. Она есть везде: в почве, на поверхности растений и даже в воздухе. Но вот где ей точно не рады – это в наших квартирах.
Сергей Кориняк, старший научный сотрудник лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:
Плесень возникает в квартирах в результате повышенной влажности, нехватки вентиляции или неработающей вентиляции, протечек стыков труб или стеновых конструкций. Вся плесень, которая существует в природе, опасна для человека. Прежде всего это аллерген, плесневые грибы поражают органы дыхания. Сначала верхние дыхательные пути, нос, носоглотку, глотку, опускается вниз дальше в трахеи, бронхи. Возникают пневмонии, бронхиальные астмы. Вплоть до того, что поражаются все остальные внутренние органы и головной мозг.
Плесень очень быстро захватывает новые территории и переходит на ваше имущество. Особенно она любит деревянные изделия.
Сергей Кориняк:
В частном доме человек имеет право проводить самостоятельно какие-то ремонтные работы по заделке стыков, ремонту труб, сделать себе вентиляцию или ее усовершенствовать, сделать принудительную, помимо приточно-вытяжной.
Если плесень уже прописалась в вашей квартире, важно как можно быстрее обратиться в коммунальные службы. Не лишним будет избавиться от уже поврежденных вещей, регулярно проветривать помещение и поддерживать оптимальный уровень влажности.
Михаил Ренец, заместитель начальника производительного отдела ЖКХ Центрального района:
Если появилась в квартире плесень, жильцу необходимо обратиться в службу 115, подать свою заявку. Плесень бывает разная. Плесень может появляться из-за недостаточной вентиляции, также из-за недостаточного отопления в отопительный период. Плесень также может появиться в установленных или замененных новых окнах, сделанных не по проекту. Есть точка смещения, где-то просто стыки с нарушением выполненных ранее работ. Имеется промерзание данных стен, нарушение конструктивных элементов.
Удаление плесени – очень опасное мероприятие. Ее споры могут проникать в организм человека, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Главное – выяснить причину ее появления, это поможет быстрее справиться с проблемой.
Михаил Ренец:
Чтобы справиться с плесенью, достаточно просто пригласить специалиста для обследования данного помещения. Если для обследования жилого помещения недостаточного службы ЖКХ, приглашается специализированная организация. После заключения готовятся соответствующие документы. Данное помещение или дом включается в программу на следующий год. Соответственно, проводятся те работы, которые впоследствии не дадут образования данной сырости.
Помните, соблюдение правил пользования жилым помещением поможет защитить вас от повреждения чужого имущества, которое сулит финансовые затраты. Если плесень в квартире появилась по вашей вине, это может влететь в копеечку.