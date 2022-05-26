«Это большое историческое счастье». Юрий Поляков о стратегическом союзе Беларуси и России

Юрий Поляков, писатель:

Я с самого начала говорил, когда появился Лукашенко в политике, я сразу почувствовал, что пришел харизматичный, исторически мыслящий, волевой лидер. И еще обладающий талантом государственного строительства. Такое сочетание бывает очень редко. Еще в ельцинские времена ставил в пример: вот, Беларуси в этом смысле повезло, и как публицист это поддерживал. И когда стал редактором «Литературной газеты», мы придумали «Лад», потом после нас все другие газеты стали все это делать, но мы были первыми и всегда поддерживали. И надо сказать, что, действительно, у нас вышел материал где-то за несколько лет до событий 2020 года, где вот эта нарастающая опасность, она предсказывалась.

Ну, и в 2020 году я страшно болел за Беларусь, очень боялся, что удастся этот переворот. Но, надо сказать, что, конечно, те качества Лукашенко, о которых я говорил, они вот здесь все и сказались. Потому что другой лидер, он, конечно, не вытащил бы. Тут много и помощь России сказалась, но главное – национальный лидер. И поэтому это большое историческое счастье, что в момент, когда Россия вступила в эту полосу испытаний, у нее есть такой союзник: надежный, очистившийся, преодолевший смуту. А из смуты всегда государственность выходит более мощной, более здоровой. И я надеюсь, что наше Союзное государство только от этого окрепнет. Я очень верю в союз России и Беларуси.

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