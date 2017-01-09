Это большая честь для меня: Президент наградил лучших спортсменов, деятелей искусства и культуры

Новости Беларуси. Неизменная традиция рождественских дней: 9 января названы имена лауреатов премии «За духовное возрождение», специальной премии Президента деятелям культуры и искусства, а также покорителей «Белорусского спортивного Олимпа». Указ подписал глава государства.

К слову, премия «За духовное возрождение» была учреждена 20 лет назад.

С тех пор это самая высокая оценка работы в гуманитарной сфере. К примеру, одним из ее обладателей на этот раз станет игумен Евсевий – настоятель Свято-Елисеевского Лавришевского монастыря, который помогает людям избавиться от наркомании и алкоголизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эту освященную купель сегодня знают по всей Беларуси. А ведь построить ее и открыть единственную в нашей стране крестильную церковь решил отец Евсевий. Уникальный природный источник нашли во время реконструкции храма.

Построенная еще в XIII веке, церковь возрождалась трижды.

Теперь новые страницы истории, не без помощи наместника мужского монастыря. Сегодня отец Евсевий в списке лауреатов премии «За духовное возрождение».

Игумен Евсевий, наместник Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря:

На сегодняшний день мы переходим через мост, а в то время ни моста не было, ни дороги. Переправлялись лодками в небольшом количестве.

Воспитание, духовное возрождение в руках и Федерации профосюзов. О масштабной реконструкции Кургана Славы говорят до сих пор. Ожерелье из светодиодных ламп, подсветка на ступеньках и барельефе, и даже янтарное освещение, которое создает эффект отблесков огня.

Глеб Лапицкий, начальник главного управления по культуре и общественной работе Федерации профсоюзов Беларуси:

Чтобы наша молодежь смотрела наши знаковые, культовые места и воспитывалась на этих настоящих белорусских ценностях.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Преданные не просто своему делу – стране. 5 премий «За духовное Возрождение», 10 спецпремий и 3 награды для тех, кто покорил белорусский спортивный Олимп. Церемония пройдет во Дворце Республики. Традиция это Рождественская, а учреждена премия была 20 лет назад.

Врачи, преподаватели, профсоюзы и священнослужитель. А еще – творческие коллективы. Он популярен от Владивостока до Бреста.

За 45 лет на арене этого цирка выступали многие мэтры: клоун Карандаш, Юрий Никулин, Юрий Куклачев...

Как эталон – советская школа, ее лучшие традиции здесь сохранены. Не зря: теперь работу и заслуги коллектива оценили специальной премией. Преданный зритель помог.

Яков Лобович, директор Гомельского государственного цирка:

Сегодня цирк очень востребован как искреннее искусство. Как искусство, которое вселяет оптимизм и какую-то уверенность, что в мире все, в общем-то, здорово.

От искусства циркового к изобразительному. В числе лауреатов спецпремии – художник Константин Ващенко.

Именно он дал второе, уже художественное дыхание факсимильному изданию книжного наследия Франциска Скорины.

Всего 5 лет творчества, и больше всего времени ушло на проработку задумки.

Константин Ващенко, художник, член общественного объединения «Белорусский союз художников»:

Интересно то, что впервые издается полное факсимильное издание Франциска Скорины. До этого за все 500 лет такого не было. Вроде бы много технической работы, но она оказалась творческой.

В репертуаре этого театра постановки и авангардной прозы, и классики. Грандиозные планы: по-настоящему плодотворным для театра стал и прошлый, 2016 год. Специальной премией оценили это и на самом высоком уровне.

Николай Пинигин, художественный руководитель Национально академического театра имени Янки Купалы:

Самая галоўная пастаноўука наша была “Дзве душы” Максіма Гарэцкага, беларуская класіка. І я лічу, што у нас вельмі моцны спектакль атрымаўся. Такое гістарычнае палатно. Мы вясной 2016 года рабілі яго на вялікай сцэне.

А вот Эльвира Герман смогла покорить белорусский спортивный Олимп. В свои-то 19!

В легкой атлетике она с 11 лет. Говорит, в спорте привлекают борьба и разнообразие. В мечтах – золото Олимпиады. Тем более на молодежном Чемпионате мира у нее уже есть медаль высшей пробы: смогла поставить новый белорусский рекорд для спортсменок в возрасте до 20 лет.

Эльвира Герман, мастер спорта Республики Беларусь международного класса:

Это большая честь для меня – узнать, что я номинирована на эту премию. Я очень удивилась. Ты вносишь какой-то вклад в спорт… это очень круто!