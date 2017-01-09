Согревающие повязки из проволоки: оригинальный проект солигорских школьников

Новости Беларуси. Девятиклассники второй солигорской гимназии разработали уникальные повязки из медной проволоки, которые обладают согревающим эффектом.

Устройство предназначено не только для людей, но и их домашних любимцев. В перспективе изделия можно применять в лечебных целях.

К тому же ученики создали и специальный образец для обогрева автомобильных шлангов подачи топлива. Плюс проекта в том, что он требует минимальных затрат. К тому же в перспективе его можно усовершенствовать до буквально планетарного масштаба. Подробности в сюжете программы «Минщина» на СТВ.