Новости Беларуси. Премии «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства 2016 года присуждены в Беларуси Указом Президента. Высокой награды – премии Президента «За духовное возрождение» – удостоены авторские и трудовые коллективы за активную деятельность в гуманитарной сфере. Специальными премиями Президента отмечены деятели культуры и искусства, науки, педагоги, авторские коллективы, учреждения культуры за значительные достижения в области изобразительного и театрального искусства, любительского творчества, музейного дела, воспитания молодежи.

Среди лауреатов – коллектив государственного учреждения «Дворец культуры Молодечно», художник, член общественного объединения «Белорусский союз художников» Константин Ващенко, коллектив Национального академического театра имени Янки Купалы и другие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы:

Канешне, самая галоўная наша пастаноўка была – гэта «Дзе душы» Максіма Гарэцкага. Беларуская класіка. І я лічу, што ў нас вельмі моцны спектакль атрымаўся, такое гістарычнае палатно. Мы весной 2016 года рабілі на вялікай сцэне. Наш спектакль «Чайка» атрымаў нацыянальную тэатральную прэмію Беларусі як лепшы драматычны спектакль. Стараемся ставіць тое, што можа выклікаць увагу гледача. Не ў сэнсе абавязкова поспех. А для нацыянальнага тэатра вельмі важныя пытанні – хто мы, адкуль мы, як стваралася Беларусь.

Константин Ващенко, художник, член общественного объединения «Белорусский союз художников»:

Интересно то, что впервые издается полное собрание Франциска Скорины. За все 500 лет такого не было. Вроде, очень много техничной работы, но очень много и творческой. От макета и заканчивая всей работой над этим.