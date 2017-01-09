По итогам 2016 года присуждены 10 специальных премий Президента Беларуси

Новости Беларуси. По итогам года присуждены и 10 специальных премий Президента Беларуси. Такой высокой оценки удостоены деятели культуры и искусства, науки, педагоги, авторские коллективы и учреждения культуры.

В числе лауреатов – Константин Ващенко. Известный художник награжден за оформление многотомного факсимильного издания «Книжная спадчына Францыска Скарыны».

Престижной наградой отмечен и коллектив Национального академического театра имени Янки Купалы. Творческая команда не только вносит вклад в развитие белорусского театрального искусства, но и помогает сохранять творчество как классиков белорусской литературы, так и современных драматургов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы:

Канешне, самая галоўная наша пастаноўка была – гэта «Дзе душы» Максіма Гарэцкага. Беларуская класіка. І я лічу, што ў нас вельмі моцны спектакль атрымаўся, такое гістарычнае палатно. Мы весной 2016 года рабілі на вялікай сцэне. Наш спектакль «Чайка» атрымаў нацыянальную тэатральную прэмію Беларусі як лепшы драматычны спектакль. Стараемся ставіць тое, што можа выклікаць увагу гледача. Не ў сэнсе абавязкова поспех. А для нацыянальнага тэатра вельмі важныя пытанні – хто мы, адкуль мы, як стваралася Беларусь.

Константин Ващенко, художник, член общественного объединения «Белорусский союз художников»:

Интересно то, что впервые издается полное собрание Франциска Скорины. За все 500 лет такого не было. Вроде, очень много техничной работы, но очень много и творческой. От макета и заканчивая всей работой над этим.