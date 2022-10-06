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Как коронавирус влияет на работу ЖКТ? Отвечает врач

06 октября 2022 14:13
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Чем ближе мы знакомимся с коронавирусом, тем ярче видим его клиническую картину. О том, что COVID-19 вмешивается в дела сердечные каждого второго, давно не новость. А вот с его атаками на желудочно-кишечный тракт сталкиваются не все. Не удивляйтесь! Расстройство желудка – еще один симптом коронавируса. С этой жалобой к врачу пришлось обращаться и нашему корреспонденту.

Как коронавирус влияет на работу ЖКТ? Отвечает врач-1

Вероника Макаревич, корреспондент:
Коронавирусом я болела дважды. Первый раз болезнь протекала в легкой форме, не было никаких симптомов, чувствовала себя прекрасно. Когда заболела второй раз, начались проблемы со здоровьем. У меня начал болеть желудок. С этой проблемой я обратилась к своему лечащему врачу. Он сказал, что данные симптомы могут быть признаком коронавирусной инфекции.

Взаимосвязь между опасным вирусом и расстройством желудка поясняет эксперт.

Как коронавирус влияет на работу ЖКТ? Отвечает врач-4

Ольга Панес, заведующий гастроэнтерологическим отделением № 1 10-й городской клинической больницы:
Коронавирус может проявляться кишечными симптомами. У пациента может не нормально работать перистальтика кишечника, в связи с чем может быть диарея или запор. У человека могут быть боли, могут имитировать хирургическую патологию, то есть такие острые ситуации. Могут быть просто болевые ощущения, тошнота.

В момент поражения организма COVID-19 нарушается моторика желудка. Как следствие – постинфекционный синдром раздраженного кишечника. К тому же, само лечение COVID-19 способно усугублять ситуацию.

Ольга Панес:
Лечение коронавируса, в осложненных формах используются различные препараты, которые тоже влияют на работу ЖКТ, то есть боли, диарея, запор, вздутие часто сохраняется после перенесенной инфекции.

Как коронавирус влияет на работу ЖКТ? Отвечает врач-7

Коронавирус обостряет все хронические заболевания. ЖКТ не исключение. Пациентам с патологиями бороться с недугом рекомендуется исключительно в связке с гастроэнтерологом.

Ольга Панес:
Что касается язвенной болезни, когда у пациента открыта язва, то препараты, которые снижают уровень температуры, могут вызывать усугубление этой болезни. Заболевания поджелудочной железы могут хуже протекать.

Вакцинация – лучшая профилактика нежелательного обострения. Правда, с выбором производителя чудо-укола желательно проконсультироваться со специалистом.

Как коронавирус влияет на работу ЖКТ? Отвечает врач-10

Ольга Панес:
Существует малое количество заболеваний, при которых противопоказана вакцинация. Есть заболевания, при которых разные типы вакцин подходят. Но в любом случае надо согласовывать с доктором. Мы своим пациентам, которые наблюдаются у нас, рекомендуем тот или иной тип вакцины, потому что при определенных препаратах или заболеваниях просто могут не сработать ввиду особенности действий иммунного ответа.

С надежным профессиональным тылом вы легко «переварите» любую проблему. Берегите себя.

# Коронавирус # общество # Вероника Макаревич # Ольга Панес # Мария Кронда # Фотофакт

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