Как коронавирус влияет на работу ЖКТ? Отвечает врач

Чем ближе мы знакомимся с коронавирусом, тем ярче видим его клиническую картину. О том, что COVID-19 вмешивается в дела сердечные каждого второго, давно не новость. А вот с его атаками на желудочно-кишечный тракт сталкиваются не все. Не удивляйтесь! Расстройство желудка – еще один симптом коронавируса. С этой жалобой к врачу пришлось обращаться и нашему корреспонденту.

Вероника Макаревич, корреспондент:

Коронавирусом я болела дважды. Первый раз болезнь протекала в легкой форме, не было никаких симптомов, чувствовала себя прекрасно. Когда заболела второй раз, начались проблемы со здоровьем. У меня начал болеть желудок. С этой проблемой я обратилась к своему лечащему врачу. Он сказал, что данные симптомы могут быть признаком коронавирусной инфекции. Взаимосвязь между опасным вирусом и расстройством желудка поясняет эксперт.

Ольга Панес, заведующий гастроэнтерологическим отделением № 1 10-й городской клинической больницы:

Коронавирус может проявляться кишечными симптомами. У пациента может не нормально работать перистальтика кишечника, в связи с чем может быть диарея или запор. У человека могут быть боли, могут имитировать хирургическую патологию, то есть такие острые ситуации. Могут быть просто болевые ощущения, тошнота. В момент поражения организма COVID-19 нарушается моторика желудка. Как следствие – постинфекционный синдром раздраженного кишечника. К тому же, само лечение COVID-19 способно усугублять ситуацию. Ольга Панес:

Лечение коронавируса, в осложненных формах используются различные препараты, которые тоже влияют на работу ЖКТ, то есть боли, диарея, запор, вздутие часто сохраняется после перенесенной инфекции.

Коронавирус обостряет все хронические заболевания. ЖКТ не исключение. Пациентам с патологиями бороться с недугом рекомендуется исключительно в связке с гастроэнтерологом. Ольга Панес:

Что касается язвенной болезни, когда у пациента открыта язва, то препараты, которые снижают уровень температуры, могут вызывать усугубление этой болезни. Заболевания поджелудочной железы могут хуже протекать. Вакцинация – лучшая профилактика нежелательного обострения. Правда, с выбором производителя чудо-укола желательно проконсультироваться со специалистом.