«Мне было 16 лет, и я попробовала инъекционный героин». История наркоманки, которая перестала употреблять

Поговорим о способах профилактики и борьбы с наркоманией. Это нужно знать, иначе можно незаметно для себя выпасть из жизни. Как не стать жертвой зависимости? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

У нас в гостях две Юлии. Вы избавились от наркотической зависимости, сегодня открыто об этом говорите и помогаете другим людям, которые находятся в зависимости. За это вам огромная благодарность.

Юлия Стоке, социальный работник общественного объединения «Позитивное движение»:

Мне хочется прокомментировать чуть-чуть по поводу телевидения, интернета и всего. Знаете, когда я начинала употреблять, не было ни интернета, даже мобильных еще тогда не было. Мне было 16 лет, и я попробовала инъекционный героин. Это не был даже Минск. Это было за 60 километров. Мне кажется, тут проблема не в том, насколько про это говорят, а проблема в том, что происходит внутри, про что думает человек, когда он начинает употреблять. Я согласна про семью. Мне часто задают вопрос, почему люди идут употреблять. Понятно, что подростку интересно. Первое – это интерес. Но не все подростки, на мой взгляд, остаются в употреблении. Остаются те, кому очень невыносимо быть в этой реальности. И мне в мои 16 лет было очень невыносимо, потому что мне казалось, что я не совсем нужный ребенок для своей мамы. Потому что она была достаточно молодой, строила свою жизнь. Екатерина Забенько:

Сигнал для родителей: услышать Юлю и понять, что дети все равно должны быть на первом месте, тем более когда они в подростковом возрасте. К чему вас привело употребление наркотиков?

Юлия Стоке:

Мне хочется сказать, что закончилось мое употребление… Я жила на улице, у меня не было документов, я лишилась жилья, я длительное время не ела ничего. Екатерина Забенько:

В шаге от гибели, грубо говоря. Юлия Стоке:

У меня было много попыток суицида. Я не видела, как можно это решить. Мне было непонятно. Если люди обращали внимание, что со мной что-то происходит, я говорила, что это у вас проблемы, у меня все нормально. Екатерина Забенько:

То есть непринятие того, что происходит.

Юлия Стоке:

Стигма людей очень большая, а потом внутренняя стигма, потому что я окончила школу с хорошими оценками, даже в употреблении 10 лет я все равно работала. Это не то, что я употребляла наркотики 15 лет и не работала. Нет. Я работала. В последние 5 лет было все очень сложно, когда ты лишаешься работы. Мне хочется людям сказать, что кажется, что у меня все нормально, есть работа, но все равно приходит к тому, что наркотики становятся сильнее в какой-то момент. Они умеют ждать, и они умеют разрушать жизнь. Екатерина Забенько:

Юлия, вам помогло общественное объединение «Позитивное движение». Вы являетесь его социальным работником. То есть это ваша основная работа? Юлия Стоке:

Да. Я пришла в 2015 году, меня не перевоспитывали там. Сыграло большую роль, что меня просто приняли и спросили, ела ли я сегодня, не задавая лишних вопрос. Никто мне не говорил, что мне не надо употреблять. Меня приняли, потому что я просто есть, потому что я человек. И говорят: «Приходи к нам каждый день». И это дало мне какую-то возможность… Екатерина Забенько:

Юль, ну надо же было туда прийти. Вы же сами говорите, что вы не принимали того, что у вас проблемы. И тем не менее вы туда пришли.