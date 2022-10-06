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Как приготовить облепиховый чай? Рецепт от бариста

06 октября 2022 14:12
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Солнце в дом. От осенней хандры и вирусов спасет облепиха. Еще в Древней Греции этой витаминной бомбой лечили воинов и лошадей. На Тибете она считалась универсальным лекарством. Ягода богата витаминами А, Е, Н, группой В. В ее плодах содержится железо, кальций, магний, натрий, калий и фосфор. Фитонциды, пектины, аминокислоты. Сокровище для здоровья.

Добавляйте натурпродукт в каши, смузи, морсы. Облепиховый сок – отличный маринад для мяса. А масло не только полезно, но и притупляет чувство голода. Для тех, кто на диете, – лайфхак. Согреем эту осень.

Как приготовить облепиховый чай? Рецепт от бариста-1

Даниил Молчан, бариста:
Здравствуйте, сегодня мы приготовим облепиховый чай. Для этого нам понадобится апельсин, розмарин, мед и облепиха. Сейчас мы добавим 20-30 граммов облепихи, и надо будет ее протолочь.

Как приготовить облепиховый чай? Рецепт от бариста-4

Нарезаем две дольки апельсина, немножко пикантного розмарина. Подсластить душу можно сиропом или медом. Ингредиенты слегка разомнем, чтобы апельсин пустил сок, и можно смело заливать кипятком.

Как приготовить облепиховый чай? Рецепт от бариста-7

Наш полезный облепиховый чай готов. Всем яркой осени.

# Рецепты # общество # Даниил Молчан # Анастасия Макеева # Фотофакт

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