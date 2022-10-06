Как приготовить облепиховый чай? Рецепт от бариста

Солнце в дом. От осенней хандры и вирусов спасет облепиха. Еще в Древней Греции этой витаминной бомбой лечили воинов и лошадей. На Тибете она считалась универсальным лекарством. Ягода богата витаминами А, Е, Н, группой В. В ее плодах содержится железо, кальций, магний, натрий, калий и фосфор. Фитонциды, пектины, аминокислоты. Сокровище для здоровья.

Добавляйте натурпродукт в каши, смузи, морсы. Облепиховый сок – отличный маринад для мяса. А масло не только полезно, но и притупляет чувство голода. Для тех, кто на диете, – лайфхак. Согреем эту осень.