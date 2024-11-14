Этот белорус ел из одного котелка с Лукашенко. Вспомнили тот самый обед аграриев с Президентом

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли». «Нормально кормят?» Аграрии пригласили Президента за общий стол – подробности здесь.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Август, жатва, аграрии и Президент вместе. Пожалуй, самый известный обед в поле. Настолько естественно, настолько легко, ни у кого за тем столом не возникло ни чувства смущения, ни чувства неловкости. Отсюда вопросы у тех, кто не в теме, ощущение того, что это постановка. Судите сами. Маечки белые, люди довольные – картинка, не иначе. Те же, кто знают, совсем не удивляются. Свой человек решил разделить обед со своими. Делов-то… О встрече с Президентом: «Никто нас не инструктировал»

Сергей Крысеня, электрогазосварщик инженерно-технического комплекса РСУП «Олекшицы»:

Никто нас не инструктировал. Только когда мы уже приехали в поле, пришли и проверили нас металлоискателями, комбайны обошли, посмотрели, с собаками прошли и все. И так нас никто не инструктировал. Сказали, даже можно с собой телефон взять, но выключить звук. Мы, конечно, не брали. Приехали обеды. И уже подъезжали тогда, Президент подъезжал, сказали: надо уже подождать главу государства. Мы подождали, постояли. Еда не отличалась. Еда у нас практически всегда такая, как и при Президенте была. Конечно, ассортимент может быть другой. Не котлета, а может быть гуляш какой-то, что-то такое. Часто у нас курица есть. Не отличается еда, всегда кормят вкусно, хорошо, вовремя. Мы ели одинаковый суп, мне кажется. Из одного котелка. Вы же сами пробовали, вкусно же было. Не сильно мы там долго общались с ним. Стояли, поговорили немножко. Потом пошли к комбайну, посмотрели комбайн. Тогда сыровато все было после дождика. Я проехал, они посмотрели, сказали, что все отлично. Я говорю, меня Президент допустил до уборки, так что ко мне больше можете не подходить. Но я видел, что хорошее настроение у Президента было. Значит, ему все понравилось в нашем хозяйстве, если настроение хорошее. «Отношение поменялось. Раньше работали день и ночь практически, без выходных»

Сергей Крысеня:

Отношение поменялось. Стало более как на предприятии все. Раньше, насколько я наслышан был, да и сам работал там в хозяйстве, когда еще до армии был. Мы тоже там работали день и ночь практически, без выходных. Никто не знал тех выходных. Сейчас постоянно выходные есть. Отработал свое время, ушел домой. Тут, естественно, мы работаем, сейчас мы до 7-9 часов работаем. Это в наших интересах, быстрее закончить. Чем больше в бункер насыпалось, тем больше зарплата. В комбайне, вы сами видели, вы сегодня прокатились со мной, – там же тихо, чисто. Естественно, если сломаются, придется немножко вымазаться. Смотря какой ремонт, всякое бывает. Сегодня вот мы ремонтировались часа полтора. Не сильно мы вымазались, честно скажу. Спецодежда у нас всегда. У меня, наверное, комплекта три спецодежды в комбайне. Одна загрязнилась, я занес, у нас стиральная машина есть, постиралась. Во второй работаю. Третий на выход, с вами встретились. Положено, пришло время – нам спецодежду выдали. Белые маечки нам выдали, конечно. И сейчас выдавали. Синюю, голубенькую маечку нам выдавали. Президент не приезжал к нам – все равно выдавали. Я так понимаю, что когда приезжают, приходят гости домой, человек же тоже и приберется, и оденется, чтобы встретить гостей нормально, а не в лохмонах. «Хороший комбайн. Поломок серьезных у него не было»

Сергей Крысеня:

Хороший комбайн. Вот уже два сезона зерновых и два сезона кукурузы, поломок серьезных у него не было. То есть даже дилерский центр, который у нас есть, в Щучинском районе, раза два у меня были. И то один раз приехали перед приездом Президента, приехали посмотреть, все ли хорошо. А так не было поломок. Нормальная машина, хорошая. У меня не однообразно, потому что убирали зерновые, а сейчас убираем кукурузу. Это совсем другое. А сейчас закончится – пойду на свое рабочее место постоянное. Я работаю сварщиком. Начнем готовить технику, чинить. Трактор ездит с плугами, сейчас он приедет на ремонт, будем чинить, готовиться к весенней посевной. Так что работы хватает, вся разная практически. Отсталое хозяйство нам присоединили. Это наш второй участок, который присоединили. Неплохо, потому что мы думали, что придется нам работать и день, и ночь, и без выходных. Оказывается, нет. Все пошло хорошо. Наш директор – молодец. Все настроено. Видели, тоже ролики были, приезжали, там где-то все развалено. У нас везде порядок, все сложено, все аккуратно, техника аккуратно стоит, установлено хранение на зиму. Ничего так не валяется, каждому есть свое место. Если она отслужила, есть площадка для металлолома, для хранения. Вот туда ее списали, порезали, переплавили, сделали новую машину и электроды мне. «Лучше на полях воевать, чем с автоматом»