Лукашенко: я делаю всё для того, чтобы нам не пришлось брать в руки оружие

Служба без права на ошибку. Одна из самых подготовленных, надежных и закрытых структур силового блока страны 25 октября празднует 30-летие со дня основания. Появилась она в лихие 90-е, когда перед молодым лидером страны стал вопрос о будущем облике наших спецслужб. Нужны были сильные люди. Умные, выносливые, способные просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед. Анализировать и быть готовыми на служение Беларуси. Именно им доверена охрана важнейших государственных объектов, высших должностных лиц, высоких гостей и Президента Беларуси, но каждый из сотрудников прежде всего защищает свою Родину. Об этом говорил сегодня Александр Лукашенко, вручая награды и поздравляя действующих сотрудников и ветеранов Службы безопасности во Дворце Независимости.

Это, конечно, сам по себе редкий случай, когда большинство сотрудников Службы безопасности находятся во Дворце в качестве гостей, а не на боевом дежурстве. Эти люди – специалисты высокого уровня, которые с каждым днем должны становиться еще профессиональнее, слаженнее и системнее. Иначе не получится противостоять вызовам и угрозам, которые уже породили кризис в работе многих спецслужб мира.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас, когда в мире полно горячих конфликтов, когда меняется архитектура безопасности, а риски и угрозы только возрастают, хорошо виден кризис и в работе спецслужб многих государств. Только за этот год в Штатах неоднократно покушались на бывшего Президента и кандидата в Президенты США Дональда Трампа. В премьер-министра Словакии Роберта Фицо всадили несколько пуль прямо на митинге – в присутствии личной охраны. Поэтому самая большая ценность Службы безопасности – воинский коллектив. Служба – это не просто профессионалы. Как показали 30 лет, которые мы прошли вместе, вы должны быть резервом для любых отраслей. Не только военных.

Дмитрий Шахраев, начальник Службы безопасности Президента Беларуси:

Уважаемый товарищ Президент, сегодня, в исторический для Службы безопасности день, разрешите вас от всего личного состава, от всего воинского коллектива, от членов их семей поблагодарить за то внимание, за ту поддержку, которую вы оказываете нам, а также поблагодарить за те решения, которые были приняты, которые позволяют Службе безопасности на более высоком профессиональном уровне исполнять свои обязанности. И разрешите, уважаемый товарищ Президент, наградить вас юбилейной медалью «30 лет Службе бяспекi Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь». Президент пожелал каждому в этом слаженном коллективе здоровья, новых профессиональных успехов и надежного тыла. Отдельные слова арестованы и ветеранам службы. Александр Лукашенко уверен: нет такой работы, с которой бы не справился сотрудник Службы безопасности.