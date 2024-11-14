В контексте новых вызовов и угроз. Беларусь согласовала проект Концепции безопасности Союзного государства. В ближайшее время ожидается его согласование со стороны России. Об этом сегодня, 14 ноября, заявил заместитель госсекретаря Совбеза Российской Федерации Алексей Шевцов на заседании Комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, действующая союзная Концепция, утвержденная в 1999 году, утратила свою актуальность в связи с изменением геополитической ситуации. Недружественные страны не оставляют попыток расшатать обстановку не только на внешнем контуре, но и внутри наших государств. Поэтому в новой Концепции безопасности заложены подходы Минска и Москвы по отношению к недоброжелателям. Ожидается, что новый документ будет утвержден лидерами Беларуси и России в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое планируется провести в Минске в декабре.

Геннадий Лепешко, председатель комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне: В канун 25-летия Союзного государства вышел совершенно новый документ, который будет отражать наши планы, идеи совершенствования Союзного государства, его укрепления и заявить всему миру о том, что Союзному государству России и Беларуси быть. Мы от этого никогда не отступим.

Александр Карелин, член комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне:

Концепция первого пункта – это увеличение народонаселения, улучшение экономических возможностей, как следствие – социальных, которые будут именно о качестве жизни. Это тоже часть программы, Концепции. И, конечно же, есть те вопросы, которые решают именно оборонительные вопросы. Это не только обеспечение группировки, это, конечно же, поддержание сил, возможностей укрепления границ.

Во время заседания комиссии также был рассмотрен вопрос исполнения бюджета программ Союзного государства за первое полугодие 2024-го. Речь идет о совершенствовании военной инфраструктуры, модернизации объектов тылового обеспечения и развитии пограничной безопасности Союзного государства.