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Белорус о Лукашенко: вживую интереснее увидеть, чем по телевизору, есть разница

14 ноября 2024 16:19
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Белорус о Лукашенко: вживую интереснее увидеть, чем по телевизору, есть разница-2

Сергей Крысеня, электрогазосварщик инженерно-технического комплекса РСУП «Олекшицы»:
Все-таки живой человек. Вживую интереснее увидеть, чем по телевизору. Мне показалось, что есть разница. Прошло все как-то как в тумане, понимаете, с Президентом нечасто же общаешься. Вам почаще доводится, наверное, а я нет. Как-то все так прошло быстро.

Подробности в видео.

# Интервью # Александр Лукашенко # Алена Сырова

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