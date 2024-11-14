Белорус о Лукашенко: вживую интереснее увидеть, чем по телевизору, есть разница

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Сергей Крысеня, электрогазосварщик инженерно-технического комплекса РСУП «Олекшицы»:
Все-таки живой человек. Вживую интереснее увидеть, чем по телевизору. Мне показалось, что есть разница. Прошло все как-то как в тумане, понимаете, с Президентом нечасто же общаешься. Вам почаще доводится, наверное, а я нет. Как-то все так прошло быстро.
Подробности в видео.