Белорус о Лукашенко: вживую интереснее увидеть, чем по телевизору, есть разница

Лукашенко: мы больше не дадим возможность ни наклонить, ни на колени поставить страну, ни разрушить!

«И люди после 2020 года посмотрели и думают: мы страну можем потерять, давайте будем ценить то, что есть. И вот, исходя из этого, идут, но не очень на подписи за других».