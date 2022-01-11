«Этих солдат мы вернули в свои семьи с войны». Пообщались с лауреатами спецпремии Президента Беларуси

Новости Беларуси. Вручение премии «За духовное возрождение», спецпремий Президента представителям культуры и искусства, а также «Спортивный Олимп» с минуты на минуту начнется во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта традиция появилась в Беларуси еще в 1997 году. Она становится ярким событием особых, рождественских дней. Все подробности о предстоящей церемонии узнаем у нашего корреспондента. На связи со студией Алена Сырова.

Алена Сырова, корреспондент:

Мы находимся во Дворце Республики, где скоро глава государства на сцене вручит одну из самых белорусских и самых красивых премий. Сейчас в холле Дворца представлены стенды, на которых лауреаты премии «За духовное возрождение», спецпремий Президента представляют какие-то атрибуты своей деятельности. Предлагаю пройти на небольшую экскурсию. Самый многолюдный стенд – это стенд нашего объединения «Патриоты Беларуси», организация, которая в кризисное время сплотила белорусов и буквально по зернышку собрала тех, кто любит нашу страну, на деле, а не на словах готов защищать ее интересы.

Отмечу, что премией «За духовное возрождение» награждены пятеро, а лауреатов спецпремий девять. Символично, что 2022 год объявлен Годом исторической памяти. И хоть награды вручаются за деятельность в прошлом году, но сегодня одними из лауреатов специальной премии стало общественное объединение «Могилевский областной историко-патриотический поисковый клуб «ВИККРУ». Об их деятельности не слышал только ленивый. Светлана Анатольевна, вы главная в штабе?

– Да, я являюсь начальником штаба нашего клуба.

– Скажите, то, что получаете премию в Год исторической памяти, наверное, это особый символизм добавляет?

– Безусловно. Мы шли к этой дате 28 лет, и 28 лет мы служили этой памяти, памяти павших солдат, отдавших жизни за нашу родину.

– Какое главное достижение за эти 28 лет вашей деятельности?

– Самое главное для нас – это имя солдата. За 28 лет мы подняли из земли 1499 бойцов, командиров Красной армии, все эти годы считавшихся пропавшими без вести. По архивным данным установлено 26 500 защитников Могилевщины. К сожалению, из 1 500 нам удалось прочесть всего 107 имен, но этих солдат мы вернули в свои семьи с войны.

– Как считаете, за последние годы интерес к истории возрос или, наоборот, угасает?

– Очень приятно, что сейчас началась новая волна, молодежь интересуется своими предками. И это особенно греет сердце. Большое спасибо Президенту за этот новый объявленный год. Я думаю, он добавит в ряды патриотов нашей родины еще больше юных сердец. Мы будем искать, сколько будем жить. И молодые ребята продолжат то, что мы начали.