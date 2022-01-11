Со временем появились претензии. Почему трудоголизм может стать причиной конфликтов в семье?

Новости Беларуси. Зависимость. Иногда это не приводит к серьезным последствиям, и человек, понимая проблему, пытается ее решить. Есть и более тяжелые заболевания, когда без помощи специалиста не обойтись. Где эта тонкая грань и как ее не переступить? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Стоит ли делать какую-то передышку, избавляться от трудоголизма?

Вадим Коецко, психолог:

Меня немножко настораживает фраза: избавляться. Я не сторонник таких крайних мер. На самом деле, трудоголизм может служить обострению отношений, например, между супругами. Татьяна Савчик:

Знаете, как часто бывает на работе: начальник не замечает, все больше и больше каких-то обязанностей накладывает, человек просто зашивается. Вот какая реакция должна быть? Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Без отпуска остается, без выходных. Постоянно внеурочные.