Со временем появились претензии. Почему трудоголизм может стать причиной конфликтов в семье?
Новости Беларуси. Зависимость. Иногда это не приводит к серьезным последствиям, и человек, понимая проблему, пытается ее решить. Есть и более тяжелые заболевания, когда без помощи специалиста не обойтись. Где эта тонкая грань и как ее не переступить? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Стоит ли делать какую-то передышку, избавляться от трудоголизма?
Вадим Коецко, психолог:
Меня немножко настораживает фраза: избавляться. Я не сторонник таких крайних мер. На самом деле, трудоголизм может служить обострению отношений, например, между супругами.
Татьяна Савчик:
Знаете, как часто бывает на работе: начальник не замечает, все больше и больше каких-то обязанностей накладывает, человек просто зашивается. Вот какая реакция должна быть?
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Без отпуска остается, без выходных. Постоянно внеурочные.
Вадим Коецко:
Ко мне как-то приходила пара. Женщина оказалась трудоголичкой. Мужчина понял, у него появились со временем претензии в том плане, что женщина постоянно занята работой, зарабатыванием денег. Соответственно, ему приходится заниматься детьми, другими бытовыми вещами. Несмотря на то, что женщина зарабатывала хорошо – могла позволить себе няньку, кухарку, уборщицу и тому подобное – муж все равно оставался неудовлетворен. Потому что это все уходило в работу.
Татьяна Савчик:
Что вы посоветовали, как разрешился конфликт?
Вадим Коецко:
Посоветовали походить на семейную терапию. Но, насколько я в курсе, они еще не дошли туда.
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