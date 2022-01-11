Пётр Миклашевич: на конституционном уровне сохранено важнейшее право молодёжи – получить бесплатное образование

Новости Беларуси. Проект обновленной Конституции 11 января вызвал горячую дискуссию и в Белорусском государственном технологическом университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преподаватели и студенты общались с председателем Конституционного суда и обсудили новации. Петр Миклашевич каждую поправку в Основной закон нашей страны перевел с официального юридического на более привычный для этой аудитории язык фактов и мнений. Неподдельный интерес у студентов вызвали изменения, касаемо развития сферы образования в Беларуси, расширения новых возможностей для талантливой молодежи и сохранения исторической памяти.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:

В нашей стране созданы необходимые условия для получения доступного и качественного образования. На конституционном уровне сохранено важнейшее право молодежи – получить на конкурсной основе бесплатное среднее и высшее образование. Поэтому сегодня можно говорить, что при изменении Конституции для молодежи сохранились гарантии в сфере образования. В XXI веке научно-технический прогресс, дальнейшее развитие нашей страны зависит от интеллектуального развития нашей молодежи.