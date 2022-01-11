Работники МЧС освободили из спортзала куницу и спасли ястреба

Новости Беларуси. Работники минского МЧС в один день освободили куницу и спасли ястреба, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В спортзале на Купревича, 10 пожарные словили куницу и выпустили в ближайшем лесу. Как хищник оказался в помещении, история умалчивает.

Спустя несколько часов работники МЧС выехали на похожий вызов. На этот раз на улицу Лобанка. Помощь потребовалась ястребу, который находился на крыльце дома. Птицу временно оставили в части. Как пернатый хищник оказался в этом месте, также не известно.