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Работники МЧС освободили из спортзала куницу и спасли ястреба

11 января 2022 14:01
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Новости Беларуси. Работники минского МЧС в один день освободили куницу и спасли ястреба, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Работники МЧС освободили из спортзала куницу и спасли ястреба-1

В спортзале на Купревича, 10 пожарные словили куницу и выпустили в ближайшем лесу. Как хищник оказался в помещении, история умалчивает.  

Работники МЧС освободили из спортзала куницу и спасли ястреба-4

Спустя несколько часов работники МЧС выехали на похожий вызов. На этот раз на улицу Лобанка. Помощь потребовалась ястребу, который находился на крыльце дома. Птицу временно оставили в части. Как пернатый хищник оказался в этом месте, также не известно.  

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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