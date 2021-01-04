Эти приборы сделаны из кукурузного крахмала. Как в Щучинском районе переходят на экоупаковку

Новости Беларуси. Общепит с приставкой «эко». В новый год наша страна шагнула с заботой об окружающей среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 января объектам общественного питания запрещено использовать пластиковую посуду, только бумажную или изготовленную из других экологически безопасных материалов. Как белорусы восприняли такое новшество? Узнавала Галина Буро.

Янина Манчук, начальник службы общественного питания Щучинского филиала Гродненского облпотребобщества:

Мы используем одноразовые вилки и ложки, изготовленные из кукурузного крахмала. Хочу сказать, они ничем не отличаются от пластика. Тоже очень прочные и очень похожи на пластик. В общепите запретили использовать одноразовую пластиковую посуду. Во сколько это обойдётся владельцам заведений?

На вид, как обычное изделие из синтетических полимеров, на деле – исключительно природный материал. Такие приборы сегодня выдают при заказе еды на вынос посетителям в придорожном кафе на трассе М6 «Минск-Гродно». Горячие напитки наливают в бумажные стаканы. Изменения коснулись также тарелок и ланч-боксов – они из плотного картона.

Янина Манчук:

Мы уже так подготовились, рассчитали. Уже в декабре у нас полностью кафе было переведено на бумажную посуду. Вообще, кафе у нас работает с фарфоровой и стеклянной посудой, а это в основном на вынос. Объектам питания теперь запрещено использовать пластиковую одноразовую посуду. Как это работает на практике