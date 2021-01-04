Объектам питания теперь запрещено использовать пластиковую одноразовую посуду. Как это работает на практике

Новости Беларуси. Общепит с приставкой «эко». С 1 января объектам питания запрещено использовать пластиковую одноразовую посуду, только бумажную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как это работает на практике, посмотрела Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Стационарных кафе и ресторанов новые правила коснулись косвенно, а вот для мобильных объектов питания изменения существенны. Речь идёт об уличной еде, которая продаётся в ларьках или фудтраках. Здесь вся посуда одноразовая.

Пластиковой посуды на зимней ярмарке в Гродно мы действительно не встретили. Шашлык, рульки и рёбрышки прямо с огня кладут на бумажные тарелки, а согревающий глинтвейн наливают в картонные стаканы. Да, цена такой тары выше по сравнению с пластиковой. Но представьте, сколько неразлагающегося мусора раньше оставалось даже после одного дня народных гуляний. Эти приборы сделаны из кукурузного крахмала. Как в Щучинском районе переходят на экоупаковку

Светлана Синкевич, кассир:

Она, конечно же, дороже, но она входит в стоимость нашего товара. Люди даже не заметили, что когда была пластиковая, такая же стоимость была. Люди даже не обратили внимания, что что-то дороже.

С 1 января пластик в объектах общественного питания под запретом. Даже соломинки для напитков должны быть изготовлены из экологически безопасных материалов. Запрет не коснулся лишь пластиковых крышек для стаканов, ведь им нет альтернативы нигде в мире. Всё остальное – под строгим контролем.

Михаил Жигало, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли:

Контролироваться соблюдение данной нормы будет путём проведения мониторингов и контрольно-аналитических мероприятий в рамках предоставленных Министерству полномочий. В случае выявления нарушений субъекты общественного питания будут привлечены к административной ответственности.

Механизм ухода от пластика только начал действовать, и его будут отлаживать, совместно с общепитом выявлять спорные моменты и искать пути решения. Например, некоторые сети ресторанов, в том числе крупных предприятий, столкнулись с вопросом доставки еды на дальние расстояния.

Людмила Умнова, управляющий ресторанным комплексом ОАО «Гродненский мясокомбинат»:

Супы выплескаются – первое, второе – промокнут, третье – у них не будет ни качественного вида, ни температурных условий не будет соблюдено. Мы поставляем питание на наши объекты розничной торговли Гродненского мясокомбината, также у нас есть объекты в Поречанке. Мы поставляли это всё в ланч-боксах вспененных. С 1 января, к сожалению, у нас не получается поставлять продукцию, наши блюда в инфекционные больницы и в областную больницу, это был наш социальный проект. В общепите запретили использовать одноразовую пластиковую посуду. Во сколько это обойдётся владельцам заведений?

И всё же курс на экологичность и сохранение окружающей среды – это мировой тренд. Для сравнения, в ЕС с 1 января запрещена даже розничная продажа пластиковой посуды. В нашей стране это будет следующим шагом. Белорусы поддерживают.