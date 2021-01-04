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Здесь выросли 37 детей. Виктор Лискович посетил детский дом семейного типа

04 января 2021 17:07
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается республиканская акция «Наши дети». 4 января заботой и вниманием окружили воспитанников одного из детских домов семейного типа в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь выросли 37 детей. Виктор Лискович посетил детский дом семейного типа -1

В гости к ним пришел председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович.

В этой семье воспитываются 17 детей: от 3 до 17 лет. Шестеро из них – усыновленные. Все они когда-то узнали, что такое попасть в приют. Сегодня у них есть любящие родители.  

Здесь выросли 37 детей. Виктор Лискович посетил детский дом семейного типа -4

Дети живут сразу в двух четырехкомнатных квартирах и обеспечены всем необходимым. Некоторые имеют особенности развития.

Ребятам от сенаторов на Новый год вручили новую посудомоечную машину. Дети подарили гостю фотоколлаж своей семьи.

Здесь выросли 37 детей. Виктор Лискович посетил детский дом семейного типа -7

Кристина Карпик, воспитанница детского дома семейного типа:
Я живу здесь уже 5 лет. Тут очень хорошо, все семья стала мне родной за это время. Отношения с сестрами и братьями очень хорошие.  

Здесь выросли 37 детей. Виктор Лискович посетил детский дом семейного типа -10

Анатолий Бурьян, воспитанник детского дома семейного типа:  
Хочу, чтобы в будущем у меня тоже была семья. Правда, наверное, не такая большая.  

Здесь выросли 37 детей. Виктор Лискович посетил детский дом семейного типа -13

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:  
Всего через дом семейного типа, где мы сейчас находимся, прошли 37 детей. Уже кто-то вырос, кого-то усыновили, удочерили. Получили путёвку в жизнь. Беларусь сегодня показывает пример, когда все могут иметь равные условия для жизни, для развития, для творчества.  

Здесь выросли 37 детей. Виктор Лискович посетил детский дом семейного типа -16

Форма детских домов семейного типа зарекомендовала себя как хорошая альтернатива приютам. Они действуют в каждой области и в Минске.  

# Государственная социальная политика # общество # Виктор Лискович # Кристина Карпик # Анатолий Бурьян # Фотофакт

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