Здесь выросли 37 детей. Виктор Лискович посетил детский дом семейного типа

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается республиканская акция «Наши дети». 4 января заботой и вниманием окружили воспитанников одного из детских домов семейного типа в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается республиканская акция «Наши дети». 4 января заботой и вниманием окружили воспитанников одного из детских домов семейного типа в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В гости к ним пришел председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович.
В этой семье воспитываются 17 детей: от 3 до 17 лет. Шестеро из них – усыновленные. Все они когда-то узнали, что такое попасть в приют. Сегодня у них есть любящие родители.
Дети живут сразу в двух четырехкомнатных квартирах и обеспечены всем необходимым. Некоторые имеют особенности развития.
Ребятам от сенаторов на Новый год вручили новую посудомоечную машину. Дети подарили гостю фотоколлаж своей семьи.
Кристина Карпик, воспитанница детского дома семейного типа:
Я живу здесь уже 5 лет. Тут очень хорошо, все семья стала мне родной за это время. Отношения с сестрами и братьями очень хорошие.
Анатолий Бурьян, воспитанник детского дома семейного типа:
Хочу, чтобы в будущем у меня тоже была семья. Правда, наверное, не такая большая.
Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Всего через дом семейного типа, где мы сейчас находимся, прошли 37 детей. Уже кто-то вырос, кого-то усыновили, удочерили. Получили путёвку в жизнь. Беларусь сегодня показывает пример, когда все могут иметь равные условия для жизни, для развития, для творчества.
Форма детских домов семейного типа зарекомендовала себя как хорошая альтернатива приютам. Они действуют в каждой области и в Минске.