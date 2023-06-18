«Эти негодяи зиговали в лицо ветеранам». Украинский оппозиционный политик о деяниях «Азова» до начала СВО
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Можем ли мы сегодня тот же «Азов» назвать новой дивизией Ваффен-СС?
Александр Лазарев, украинский оппозиционный политик, политолог:
Я здесь буду совершенно категоричен, считаю, что да. Более того, многие международные институции, даже те же западные партнеры до острой фазы конфликта признавали тот же «Азов» неонацистской организацией. Если мы посмотрим на геральдику этой организации, мы там увидим отсылки к СС. Мы там увидим молнии, череп, кости и прочие вещи, которые напоминают те же дивизии СС. Мы видим, как они восхваляют Гитлера и всех остальных. Это неоднократно было.
Александр Лазарев:
Я буквально в 2021 году в Киеве возлагал цветы на 9 Мая, и там немного, но еще были ветераны, и мы шли с цветами, ветераны тоже с нами шли, и стояли эти молодчики из «Азова», нацкорпуса и прочих негодяйских организаций. И они им зиговали в лицо. Я сейчас не придумываю, это не пропаганда. Я сам видел и свидетельствую этому. Эти негодяи зиговали в лицо ветеранам, которые освободили Украину, которые проливали свою кровь, которым глубоко за 90, которые идут возлагать цветы своим собратьям. О чем можно говорить? Их поименно всех знаю. И полиция стояла. Мы сразу пресекли это. Мы обратились к полиции, подошли к ним, пытались их вывести, но тем не менее полиция сказала, что мы устраиваем провокацию, а не они. На 9 Мая мы устраиваем провокацию, как оказалось. Поэтому то, что вы сказали, – здесь, к сожалению, полностью солидарен и согласен.
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