«Эти негодяи зиговали в лицо ветеранам». Украинский оппозиционный политик о деяниях «Азова» до начала СВО

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Можем ли мы сегодня тот же «Азов» назвать новой дивизией Ваффен-СС?

Александр Лазарев, украинский оппозиционный политик, политолог:

Я здесь буду совершенно категоричен, считаю, что да. Более того, многие международные институции, даже те же западные партнеры до острой фазы конфликта признавали тот же «Азов» неонацистской организацией. Если мы посмотрим на геральдику этой организации, мы там увидим отсылки к СС. Мы там увидим молнии, череп, кости и прочие вещи, которые напоминают те же дивизии СС. Мы видим, как они восхваляют Гитлера и всех остальных. Это неоднократно было.